Reuters: Ο απολογισμός των νεκρών στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν γρήγορα και άλλες χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα τα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, καθώς και ο Λίβανος.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αριθμοί των νεκρών, όπως έχουν ανακοινωθεί από τις ίδιες τις χώρες έως και σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, δηλαδή περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτά τα στοιχεία.

Εκτίμηση για τουλάχιστον 1.230 νεκρούς στο Ιράν

Στο Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου. Ανάμεσά τους βρίσκονται 175 μαθήτριες και μέλη προσωπικού που έχασαν τη ζωή τους όταν πύραυλος έπληξε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Δεν είναι σαφές αν στον συνολικό αριθμό περιλαμβάνονται και απώλειες από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Επιπλέον, ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι 104 άτομα σκοτώθηκαν, όταν αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στη Σρι Λάνκα, αριθμός που δεν συμπεριλήφθηκε στα στοιχεία της Ερυθράς Ημισελήνου.

Νεκροί δύο στρατιώτες στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, οι πρώτες απώλειες των ισραηλινών δυνάμεων μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα, έντεκα άμαχοι έχουν σκοτωθεί από ιρανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων εννέα άτομα που σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές, κοντά στην Ιερουσαλήμ, την 1η Μαρτίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι επτά στρατιωτικοί τους σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Στον Λίβανο, τουλάχιστον 394 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιδρομές, ανάμεσά τους και 83 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στη Σαουδική Αραβία, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν πύραυλος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Καρτζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ.

Στο Μπαχρέιν, ένας άνθρωπος πέθανε ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στη βιομηχανική πόλη Σαλμάν, μετά από αναχαίτιση πυραύλου στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Νεκρό ένα παιδί στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, ένα παιδί σκοτώθηκε από ιρανικές επιθέσεις, ενώ επιπλέον έχασαν τη ζωή τους δύο αξιωματικοί του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

Στο Ομάν, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν πύραυλος έπληξε το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM, που έφερε σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά του Μουσκάτ.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρθηκαν τέσσερις νεκροί, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στη Συρία, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Τέλος, στο Ιράκ τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την αστυνομία και τις υγειονομικές αρχές. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένας διοικητής της «Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ», ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή εναντίον του οχήματός του στις 5 Μαρτίου.