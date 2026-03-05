Έπεσαν ιρανικά drones σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν - Απειλεί με αντίποινα το Μπακού

Drones που έφτασαν από το Ιράν έπεσαν σήμερα στο έδαφος του αεροδρομίου του Ναχτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με πηγή κοντά στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, που μίλησε στο Reuters.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ναχτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι αρκετά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χτύπησαν το έδαφός του, με ένα να προσγειώνεται σε κτίριο του τερματικού σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου Ναχτσεβάν και ένα άλλο να προσγειώνεται κοντά σε σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

IRAN ATTACKS AZERBAIJAN'S NAKHCHIVAN AIRPORT, VIDEO SHOWS EXPLOSION.

«Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις με drones που πραγματοποιήθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυματισμούς σε δύο πολίτες», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές αζέρικων ΜΜΕ ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσε σε κάποια απόσταση από το αεροδρόμιο, ενώ το δεύτερο φέρεται να έπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου Ναχτσεβάν. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και η προέλευση των drones εξακολουθούν να διερευνώνται.

Footage from the inside of Nakhchivan Airport in Azerbaijan after the Iranian kamikaze drone crashed short while ago



pic.twitter.com/e7KqZyttXZ — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@Sajwani) March 5, 2026

Μετά το περιστατικό, οι καθηγητές και οι μαθητές απομακρύνθηκαν από τα σχολεία που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, έχει αναφερθεί ότι μια πτήση από το αεροδρόμιο του Ναχτσεβάν έχει ακυρωθεί.

Εξηγήσεις ζητά το Αζερμπαϊτζάν που απειλεί με αντίποινα

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για «παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή».

Το Αζερμπαϊτζάν ζητά σαφή εξήγηση και έρευνα από την πλευρά του Ιράν, ζητώντας να υπάρξουν μέτρα ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες επιθέσεις, ενώ προειδοποιεί ότι έχει δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.

Martın 5-də #Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına #dron hücumu olub.



İran ərazisindən uçan dron aeroportun binasına və Babək rayon Şəkəkabad kənd tam orta məktəbin yaxınlığına düşərək partlayıb. pic.twitter.com/wL6vFESHYa — Nakhchivan Autonomous Republic 🇦🇿 (@aze_nakhchivan) March 5, 2026

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, για να διαβιβάσει «έντονη διαμαρτυρία προς την ιρανική πλευρά και θα επιδοθεί σχετική ρηματική διακοίνωση διαμαρτυρίας».

AZ



İran İslam Respublikası ərazisindən Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumları barədə bəyanat



⬇️⬇️⬇️https://t.co/9r6dAtC3Ap



ENG



Statement on drone attacks against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the… pic.twitter.com/JJhnm0WYs8 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 5, 2026

Η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι χτύπησε αμερικανικό τάνκερ

Η επίθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια των ιρανικών αναφορών πως χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο.

Πιο συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα βόρεια του Περσικού Κόλπου, με ιρανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει το πέρασμα μέσω του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.