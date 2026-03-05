Ο πρόεδρος των Ελλήνων στα Ιεροσόλυμα μιλά στον FLASH: Έζησα 10 πολέμους, τώρα «στοχεύουν» και εμάς

Στα Ιεροσόλυμα, η ζωή συνεχίζεται ακροβατώντας ανάμεσα σε μια παράξενη ισορροπία κανονικότητας και αγωνίας καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Όπως περιγράφει ο Αναστάσιος Δαμιανός, πρόεδρος της ιστορικής ελληνικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ στον FLASH, «τώρα είμαστε στο σπίτι και μόλις μας ειδοποίησαν να πάμε στα καταφύγια. Έρχονται συνέχεια μηνύματα στο κινητό», λέει, προσθέτοντας ότι έχουν περίπου πέντε λεπτά να ετοιμαστούν και να μεταβούν σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: Facebook

Όπως τονίζει, η οργάνωση είναι καλά δομημένη αλλά ο ήχος της σειρήνας δεν σταματάει. Παράλληλα όμως, στην πόλη τα πράγματα παραμένουν επίφοβα αφού τα ιρανικά πλήγματα χτύπησαν τα περίχωρα όπου το Ισραήλ μέτρησε τους πρώτους νεκρούς. «Μέσα στην πόλη είμαστε ακόμη καλά, αλλά επικρατεί αβεβαιότητα γιατί δεν μπορούμε να υπολογίζουμε αν θα μας χτυπήσουν», εξηγεί ο κ. Δαμιανός.

«Έβαλαν στο μάτι τα Ιεροσόλυμα»

Ο ίδιος τονίζει ότι αυτή η κατάσταση είναι ξεχωριστή ακόμα και για τον ίδιο, ο οποίος έχει ζήσει δέκα πολέμους. «Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά γιατί φαίνεται ότι έβαλαν στο μάτι και τα Ιεροσόλυμα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα μας χτυπήσουν γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα ξεσηκωθούν οι αραβικές χώρες, αφού η πόλη είναι ιερή για τις τρεις θρησκείες. Δεν τους συμφέρει να μας χτυπήσουν».

Καπνός στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ / Φωτ.: Reuters

Όπως σημειώνει, την ημέρα τα σχολεία παραμένουν κλειστά αλλά ορισμένα καταστήματα ανοίγουν. Ο κόσμος κυκλοφορεί περιορισμένα αλλά η ζωή δεν έχει σταματήσει. Μόλις πέφτει η νύχτα όμως, το σκηνικό αλλάζει αφού όλοι παραμένουν στα σπίτια τους, πάντα σε ετοιμότητα σε μια ατμόσφαιρα φόβου και αγωνίας.

Παράλληλα, όπως μας λέει, οι εορταστικές μέρες του Πουρίμ (εβραϊκές Απόκριες) βρήκαν τον κόσμο να γιορτάζει στα καταφύγια, προσπαθώντας να διατηρήσει ένα κομμάτι κανονικότητας. «Πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή. Ο κόσμος φοβάται αλλά συνεχίζει» προσθέτει.

Reuters

«Για να φύγεις από εδώ πρέπει να διασχίσεις τη χώρα»

Όπως σημειώνει, αρκετοί Έλληνες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην περιοχή χρειάστηκε να διασχίσουν όλη τη χώρα για να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια. «Το αεροδρόμιο έκλεισε και πλέον απαιτείται να διασχίσει κανείς όλη τη χώρα, να φτάσει έως το Εϊλάτ στον νότο και από εκεί μέσω του περάσματος της Τάμπα να μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις επαναπατρισμού ή να κινηθεί μέσω Ιορδανίας εφόσον η κατάσταση είναι ασφαλής».

«Κανένας δεν ξέρει πού θα φτάσει αυτή τη φορά. Κανείς δεν ξέρει να σου απαντήσει. Ήρθε ξαφνικά. Όπως πάνε τα πράγματα, δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει» καταλήγει.