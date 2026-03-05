The Sun: Φωτογραφία του drone στο Ακρωτήρι να πέφτει σε υπόστεγο με κατασκοπευτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ

Ένα drone που εξερράγη στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, χτύπησε ένα υπόστεγο που χρησιμοποιείται από άκρως απόρρητα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, αποκαλύπτει η εφημερίδα The Sun.



Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ισχυρίστηκε ότι η ζημιά που προκάλεσε η επίθεση στη RAF ήταν «ελάχιστη». Ωστόσο, μια φωτογραφία που δημοσίευσε η Sun δείχνει μια τεράστια τρύπα 9 μέτρων στο πλάι ενός υπόστεγου που στεγάζει αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2.

Το υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε ότι το υπόστεγο είχε χτυπηθεί, αφού του παρουσιάστηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, επέμεινε ότι η ζημιά ήταν «ελάχιστη». Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν υπήρξαν θύματα και πραγματοποιήθηκαν διεξοδικές αξιολογήσεις. Δεν έχει προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό μέσα στο υπόστεγο».



Ένας στόλος αεροσκαφών U-2 Dragon Ladies έχει μόνιμη βάση στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι ως μέρος μιας δεκαετούς αποστολής κατασκοπείας με την κωδική ονομασία Olive Harvest. Τα μονοθέσια αεροσκάφη U-2 πετούν σε ύψος άνω των 70.000 ποδιών και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από σήματα, να λαμβάνουν λεπτομερείς φωτογραφίες και να ελέγχουν την ατμόσφαιρα για ακτινοβολία από δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ δήλωσε ότι το drone χτύπησε τον διάδρομο του αεροδρομίου, μήκους 2,4 χλμ. Η φωτογραφία, όμως, δείχνει μια σχισμή μήκους τουλάχιστον 30 ποδιών και πλάτους 20 ποδιών στη δυτική πλευρά του υπόστεγου. Αυτό υποδηλώνει ότι το drone πρέπει να πήγε γύρω από τη βάση, καθώς αξιωματούχοι υπαινίχθηκαν ότι εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, 150 μίλια ανατολικά, στην ανατολική Μεσόγειο.



Δυτικοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι το drone «δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν». Μια πηγή δήλωσε: «Έχουμε αποκτήσει το drone και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ένα Shahed. Με βάση τον τύπο του drone, την εμβέλεια και τις δυνατότητές του, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το drone δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν».



Νωρίτερα, ο Χίλι είχε δηλώσει ότι το drone παρέμεινε στον αέρα για περισσότερο από μία ώρα. Είπε ότι εκτοξεύθηκε πριν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοινώσει ότι προτίθεται να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για να βομβαρδίσουν το Ιράν.



Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφαση στις 9 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου την Κυριακή. Το drone χτύπησε το Ακρωτήρι μια ώρα αργότερα. Προσγειώθηκε 800 μέτρα μακριά από κατοικίες, μόλις 10 λεπτά μετά την ηχητική ειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή που ακούστηκε σε όλη τη βάση. Πέταξε πάνω από 150 μίλια, αλλά εντοπίστηκε μόνο περίπου 20 μίλια μακριά. Αμυντικές πηγές ανέφεραν ότι πέταξε χαμηλά και αργά, κοντά στη θάλασσα. Η «μικρή διατομή ραντάρ» του το έκανε δύσκολο να εντοπιστεί.

