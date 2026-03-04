Ιστορική στιγμή: Η φρεγάτα «Κίμων» στη Λεμεσό - Με ποια συστήματα θωρακίζεται η Κύπρος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την πολυεπίπεδη αντιαεροπορική προστασία της Κύπρου, με την Αθήνα να αναπτύσσει έναν ισχυρό «θόλο» αποτροπής που συνδυάζει την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιστορική στιγμή

Λίγο μετά από τις 16:00 η φρεγάτα «Κίμων» μπήκε στο λιμάνι της Λεμεσού σε μια ιστορική στιγμή για τις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας αλλά και ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό και την εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος μετά από τις απειλές που δέχθηκε η Κύπρος.

Η φρεγάτα «Κίμων» καταπλέει στο λιμάνι της Λεμεσού, ο απεσταλμένος του FLASH Δημήτρης Κρικέλας μεταδίδει pic.twitter.com/B8jCyUMGda — Flash.gr (@flashgrofficial) March 4, 2026

Η φρεγάτα «Κίμων» ως τα «μάτια» του θόλου

Η παρουσία της φρεγάτας «Κίμων», ως πλοίου αεράμυνας περιοχής νέας γενιάς, αλλάζει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την Πέμπτη, το πλοίο θα επιχειρεί στην περιοχή, λειτουργώντας ως τα «μάτια» του ελληνικού θόλου πάνω από τη Μεγαλόνησο.

Το πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire που διαθέτει, επιτρέπει την πλήρη κάλυψη 360 μοιρών σε αποστάσεις που αγγίζουν τα 500 χιλιόμετρα, δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού και εξουδετέρωσης μαχητικών αεροσκαφών, drones και πυραύλων cruise σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.

Ο ελληνικός «θόλος» στην Κύπρο: Με ποια συστήματα «ΚΙΜΩΝ», «ΨΑΡΑ» και F16 θωρακίζουν το νησί - Μεταδίδει ο απεσταλμένος του FLASH Δημήτρης Κρικέλας pic.twitter.com/HFGnvf3lkY — Flash.gr (@flashgrofficial) March 4, 2026

Η «ομπρέλα» προστασίας και ο ρόλος της φρεγάτας «Ψαρά»



Στο πλέγμα αυτό «κουμπώνει» η φρεγάτα «Ψαρά». Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πλοίο παλαιότερης γενιάς, ενισχύει ουσιαστικά την άμυνα με πυραύλους μέσης ακτίνας και το προηγμένο αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» της ΕΑΒ. Αξίζει να σημειωθεί πως το σύστημα αυτό έχει ήδη αποδείξει την αξία του σε πραγματικές συνθήκες, καταρρίπτοντας ιρανικό drone Shahid 136 κατά την επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

F-16 Viper: Αεροπορική υπεροχή και άμεση επέμβαση



Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα ελληνικά F-16, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας (readiness) στο αεροδρόμιο της Πάφου. Η αποτελεσματικότητά τους φάνηκε ήδη από το πρωί της Τετάρτης, όταν κλήθηκαν να διαχειριστούν ύποπτο στίγμα drone ανοιχτά της Κύπρου.

Τα μαχητικά Viper λειτουργούν συμπληρωματικά με τις φρεγάτες, εξασφαλίζοντας την αεροπορική υπεροχή και προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές, όπως:

Το αεροδρόμιο της Πάφου.

Το ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό.

Ενιαία αμυντική εικόνα από την Κρήτη ως την Κύπρο



Ο συνδυασμός των ναυτικών μονάδων με την αεροπορική ισχύ δημιουργεί μια κοινή τακτική εικόνα που εκτείνεται από την Κρήτη, την Κάρπαθο και το Καστελόριζο, μέχρι τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στην εξίσωση προστίθενται και οι πύραυλοι Patriot που εδρεύουν σε Σούδα και Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έναν αδιάσπαστο ιστό ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.