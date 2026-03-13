Υφυπουργός Άμυνας: Οι φρεγάτες μας δεν παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία επιτήρησης στο Ισράηλ

Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων περί συνεργασίας των ελληνικών φρεγατών που εστάλησαν στην Κύπρο με τον ισραηλινό στρατό, προχώρησε από βήματος Ολομέλειας ο Θανάσης Δαβάκης.



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας διέψευσε αρχικώς ότι οι φρεγάτες μας, αφού απέπλευσαν στις 6 Μαρτίου, προσέγγισαν το Ισραήλ. «Για την ακρίβεια, οι φρεγάτες μας δεν εξήλθαν των κυπριακών χωρικών υδάτων», ανέφερε ο ίδιος.



Την ίδια στιγμή, διέψευσε και ότι οι φρεγάτες παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία επιτήρησης στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, εξηγώντας πως η φρεγάτα «Κίμων» δεν φέρει το ισραηλινό σύστημα αλλά ραντάρ και πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας γαλλικής προέλευσης, ενώ η φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος».



«Αυτοί οι φόρτοι είναι σε απόλυτη αρμονία με την αμυντική αποστολή των συγκεκριμένων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού», όπως είπε, σχολιάζοντας μάλιστα: «Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν νομίζω ότι οι Ισραηλινοί έχουν ανάγκη από εμάς, να τους δώσουμε υπηρεσιακή εικόνα εντός του Λιβάνου».



«Τα όπλα που ο ελληνικός λαός με τις θυσίες του, με το υστέρημά του, χρηματοδότησε, δεν χρησιμοποιούνται πουθενά για καμία επιθετική ενέργεια. Χρησιμοποιούνται μόνο αποτρεπτικά και αμυντικά» επισήμανε.



Ο Αλέξανδρος Καζαμίας είχε καλέσει την ηγεσία του υπουργείου να διαψεύσει ρητά ότι «η φρεγάτα «Κίμων», αφού απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού στις 6 Μαρτίου, κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ισραήλ», καθώς και ότι «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», δεν παρέχουν προς τον ισραηλινό στρατό πληροφορίες έγκαιρης προειδοποίησης από τον εναέριο χώρο του θεάτρου των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή».



Ο ίδιος αναφέρθηκε από το βήμα σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία «η φρεγάτα Κίμων κινήθηκε εκτός της Λεμεσού με προορισμό που δεν έχει αναφερθεί», σχολιάζοντας πως «οι πληροφορίες αυτές όπως και η πολιτική στενής συμμαχίας με το Ισραήλ μας ανησυχούν».