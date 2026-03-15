Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ηγείται ευρωπαϊκής αρμάδας για την ασφάλεια της Κύπρου

Μεγάλη ναυτική δύναμη υπό τη γαλλική ηγεσία έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, με βασικό πυλώνα το αεροπλανοφόρο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, σε αποστολή που σχετίζεται με την αντιαεροπορική άμυνα της Κύπρου και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανάπτυξη των μονάδων επιχειρεί να ενισχύσει τον αμυντικό ιστό γύρω από το νησί έπειτα από πρόσφατες εντάσεις που δημιουργήθηκαν από το πόλεμο στη Μέση Ανατολή και έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών και των κρίσιμων θαλάσσιων οδών.



Η ναυτική δύναμη παρέχει υποστήριξη σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προστασίας ναυσιπλοΐας, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία σε ένα γεωστρατηγικά ευαίσθητο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ»και τα συνοδευτικά πλοία δρουν ως αποτρεπτικός παράγοντας για πιθανές απειλές και συμβάλλουν στον έλεγχο του εναέριου χώρου και της θάλασσας γύρω από την Κύπρο.



Η αποστολή αυτή εντάσσεται σε ευρύτερες κινήσεις ευρωπαϊκών και νατοϊκών κρατών να ενισχύσουν την ασφάλεια στην περιοχή, την ώρα που η Κύπρος και άλλες χώρες ανταποκρίνονται στις αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, ιδιαίτερα μετά από επιθέσεις μη επανδρωμένων μέσων και πυραύλων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο.