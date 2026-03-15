Ευρωπαϊκή ναυτική παρουσία στα Στενά του Ορμούζ; Συζητήσεις για επέκταση της αποστολής «Ασπίδες»

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, έγραψαν την Κυριακή (15/3) οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.



Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.



Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Τι είναι η αποστολή αποστολή «Ασπίδες»

Η αποστολή «Aspides» είναι μια ναυτική επιχείρηση της EΕ ξεκίνησε το 2024 με στόχο την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Δημιουργήθηκε ως απάντηση στις αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στο κίνημα των Χούθι της Υεμένης.



Σκοπός της αποστολής είναι να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους του κόσμου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία συνοδεύουν εμπορικά σκάφη, παρακολουθούν απειλές και μπορούν να παρέμβουν αμυντικά σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους, drones ή άλλες εχθρικές ενέργειες.



Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του διεθνούς εμπορίου και της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει ανοικτές και ασφαλείς τις βασικές θαλάσσιες οδούς που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και τη Μέση Ανατολή.