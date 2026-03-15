Στενά του Ορμούζ: Ο Στάρμερ μίλησε με Τραμπ, Κάρνεϊ - Διεθνής συνασπισμός για την ασφάλεια πλοίων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ για τον τερματισμό της διαταραχής στην παγκόσμια ναυτιλία, γνωστοποίησε το βράδυ της Κυριακής (15/3) εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η συνομιλία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους συμμάχους να συνδράμουν με ναυτικές δυνάμεις για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.



Η θαλάσσια αυτή δίοδος, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, καθώς το Ιράν έχει στο στόχαστρο «εχθρικά» πετρελαιοφόρα που διέρχονται από την περιοχή. Η κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, προκαλώντας ανησυχία στις κυβερνήσεις για τις επιπτώσεις στο κόστος ζωής.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σημασία της αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας ώστε να τερματιστεί η διαταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τα μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση.



Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ είχε ξεχωριστή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν στην ανάγκη άρσης του αποκλεισμού της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.



Την ίδια ώρα, το Λονδίνο εξετάζει τρόπους συμβολής στην ασφάλεια της περιοχής. Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση μελετά «εντατικά» πιθανά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων ναρκοθηρίας ή ναρκαλιευτικών του Βασιλικού Ναυτικού.

WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει συνασπισμό χωρών

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει στις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω του Στενού του Χορμούζ, τόνισε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Φόβος για νάρκες

Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό, ενώ αρκετά πετρελαιοφόρα έχουν δεχθεί επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης που σχετίζεται με την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.



Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει ήδη την οικονομική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την κυβέρνηση να εξετάζει πιθανά μέτρα στήριξης των πολιτών, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ζωής. Παράλληλα, οι αρχές επανεξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης του φόρου καυσίμων που είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από την αντιπολίτευση και τους καταναλωτές.