Τραμπ: Το NATO θα έχει «κακό» μέλλον αν τα μέλη δεν μας βοηθήσουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν σχεδόν εντελώς κλειστά, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο ρεπουμπλικάνος στην εφημερίδα, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία κλωστή κρέμεται η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.

«Συζητάμε με το Ιράν - Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη για συμφωνία»

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους Ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

«Πολύ σύντομα θα κλείσουμε συμφωνία με την Κούβα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης πως η Κούβα «θέλει» να κλείσει κάποια «συμφωνία» με τις ΗΠΑ, κάτι που κατ’ αυτόν θα γίνει «πολύ σύντομα».

«Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία, και νομίζω ότι πολύ σύντομα, θα καταλήξουμε σε συμφωνία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει», δήλωσε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», σημείωσε, τονίζοντας πως «θα ασχοληθούμε με το Ιράν πριν από την Κούβα». «Νομίζω ότι κάτι θα γίνει με την Κούβα πολύ σύντομα», επέμεινε.

Η Αβάνα επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι συζητά με την Ουάσιγκτον και προχώρησε σε απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο ιστορικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δυο χώρες, εχθρούς και ιδεολογικούς αντιπάλους από την περίοδο του ψυχρού πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πολλαπλασίασε τις απειλητικές δηλώσεις για την Κούβα, διαβεβαίωνε στα μέσα Ιανουαρίου ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στη νήσο. Η Αβάνα είχε διαψεύσει τότε πως γίνονταν επαφές.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα με την επίκληση της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» η νήσος της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.