Οι 6 χώρες που είπαν «όχι» στον Τραμπ για τον Διεθνή Συνασπισμό του Ορμούζ

Τουλάχιστον 6 χώρες έχουν χώρες έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στρατιωτικά στην πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση πολυεθνικού συνασπισμού με στόχο την επαναλειτουργία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Παρά την έκκληση που απηύθυνε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος, 6 ηγέτες αρνήθηκαν να τον συνδράμουν με πολεμικά πλοία.

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζεται επιφυλακτικό, επισημαίνοντας ότι εξετάζει τις επιλογές του. Ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους της για το τι μπορεί να γίνει ώστε να ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναλειτουργίας του.

Από την πλευρά τους Κινέζοι αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών κάλεσαν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, τονίζοντας ότι όλα τα μέρη έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν έναν σταθερό και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Ιαπωνία επίσης δεν σχεδιάζει προς το παρόν να αποστείλει πολεμικά πλοία για συνοδεία εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και ότι η κυβέρνηση εξετάζει τι μπορεί να πράξει εντός του νομικού πλαισίου της χώρας. Η ίδια αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον μέσα στην εβδομάδα για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις οποίες θα συζητηθεί και η ένταση με το Ιράν.

Παράλληλα, η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αποστείλει πλοία. Το υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων ανέφερε ότι η στάση της χώρας παραμένει αμυντική, επαναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι το Παρίσι δεν θα συμμετάσχει σε πόλεμο κατά του Ιράν.

Η Νότια Κορέα, η οποία εισάγει περίπου το 70% του πετρελαίου της από τον Περσικό Κόλπο, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξετάζει διάφορα μέτρα για τη διασφάλιση των ενεργειακών θαλάσσιων οδών.

Τέλος, η Αυστραλία ξεκαθάρισε ότι δεν θα στείλει πολεμικά πλοία για να συμβάλουν στην επαναλειτουργία του Στενό του Ορμούζ. Η υπουργός της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, Κάθριν Κινγκ, δήλωσε σε συνέντευξή της στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι, παρότι η σημασία της θαλάσσιας οδού είναι αναμφισβήτητη, η χώρα δεν έχει λάβει σχετικό αίτημα ούτε σκοπεύει να συμμετάσχει στην αποστολή πλοίων.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι «απαιτεί» από τις χώρες του ΝΑΤΟ και από μεγάλα κράτη που εισάγουν πετρέλαιο να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό. «Μιλάμε με άλλες χώρες για την αστυνόμευση των στενών. Θα ήταν καλό να έχουμε κι άλλες να συμμετέχουν μαζί μας. Εμείς θα βοηθήσουμε και λαμβάνουμε θετικές απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.