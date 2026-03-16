Nava: Η AI τραγουδίστρια που εμψυχώνει τους Ιρανούς στον πόλεμο – «Σαρώνει» στο Instagram

Ο πόλεμος πάντα περιλάμβανε την εμψύχωση όσων βρίσκονται στο πεδίο της μάχης και όσων είναι άμεσα εκτεθειμένοι στους κινδύνους και τις συνέπειές του. Η τέχνη, η μουσική και το τραγούδι επιστρατεύονται για να συγκινήσουν και να αναδείξουν ότι κανένας δεν θυσιάζεται μάταια.

Αυτό κάνει σήμερα για τους Ιρανούς η Nava, μια πανέμορφη τραγουδίστρια που δημιουργήθηκε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, με το τραγούδι της «Javanan-e Vatane» («Νεολαία της Πατρίδας») να έχει γίνει ανάρπαστο τους πρώτους μήνες του 2026.

Το τραγούδι συνδέθηκε τόσο με την πρόσφατη δοκιμασία που περνά ο λαός του Ιράν από τη νέα πολεμική σύρραξη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της χώρας και της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ, όσο και κατά τις πρόσφατες μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς της Τεχεράνης που υπέστησαν αιματηρή καταστολή με χιλιάδες νεκρούς -ακόμα και κατά την πιο «φειδωλή» εκτίμηση της κυβέρνησης.

Και στις δύο περιπτώσεις, η νεολαία της χώρας είναι πρωταγωνίστρια και το τραγούδι που αναφέρεται στις θυσίες της έγινε ανάρπαστο.

Ο χαρακτήρας της Nava αντιπροσωπεύει τις Ιρανές γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούν να τραγουδήσουν δημόσια, τονίζει ο δημιουργός της, Farbod Mehr, καλλιτέχνης ιρανικής καταγωγής, ο οποίος μένει μόνιμα στο Λονδίνο.

«Το έκανα για τον λαό και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που αντέδρασαν σε αυτό», σημειώνει ο Mehr, μιλώντας στον Guardian.

«Από το αίμα της νεολαίας, άνθισαν τουλίπες», τραγουδάει η Nava. Το τραγούδι, Javanan-e Vatane (Νεολαία της Πατρίδας), περιέχει στίχους του Ιρανού ποιητή Aref Qazvini, του οποίου το έργο καλούσε σε αντίσταση στον αυταρχισμό και τον ιμπεριαλισμό.

Ο ύμνος της Nava έχει προβληθεί 13 εκατομμύρια φορές μόνο στο Instagram.

H Nava δημιουργήθηκε αρκετούς μήνες πριν από τις καταιγιστικές εξελίξεις των αρχών του 2026. Ωστόσο, ήταν με το τραγούδι αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Ιανουαρίο, που η AI τραγουδίστρια απέκτησε τεράστια απήχηση στα social media.

Στις συζητήσεις των χρηστών, ορισμένες φορές εκφράζεται ο προβληματισμός για το γεγονός ότι η Nava είναι μία AI κατασκευή, για άλλους ωστόσο δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Οι άνθρωποι θέλουν να δουν τον εαυτό τους σε αυτόν τον χαρακτήρα. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να βρει μια σύνδεση», επισημαίνει ο Mehr. «Έχει γίνει η φωνή των καιρών που βιώνουμε».

Η «Νεολαία της Πατρίδας» είναι συνδυασμός ενός κλασικού ιρανικού τραγουδιού με μια σύγχρονη γαλλική μελωδία και έχει καθηλώσει τους Ιρανούς παντού, με πάνω από το 70% των προβολών να προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας, παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο διακόπτεται συστηματικά εκεί.

Ετοιμάζεται για συναυλίες

Ο Mehr είναι 34 ετών και απόφοιτος του Central Saint Martins College of Art του Λονδίνου. Χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για τις εικαστικές δημιουργίες του, οι οποίες συνδυάζουν γεωμετρικές μορφές με ιρανικό μυστικισμό.

Ο ίδιος μετακόμισε με την οικογένειά του από το Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν έφηβος και δηλώνει ότι νιώθει ελπίδα και θλίψη καθώς παρακολουθεί τον πόλεμο από μακριά.

Η Nava βέβαια εκπροσωπεί και άλλες πτυχές της ζωής, που την κάνουν ενδιαφέρουσα στο ιρανικό κοινό. Περπατάει στο Λονδίνο, έχει σέξι εμφάνιση, κάνει γυμναστική, ταξιδεύει σε άλλες χώρες.

Κάνοντας ακόμα πιο θολά τα όρια μεταξύ εικονικής και πραγματικής ζωής, η Nava συνεργάστηκε με έναν αληθινό μουσικό, τον Ιρανό τραγουδιστή Mehrad Hidden, και τον Απρίλιο θα εμφανιστεί στη σκηνή ως ολόγραμμα σε συναυλίες στην Ουάσιγκτον και το Τορόντο, μαζί με DJs.