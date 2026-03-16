Κάγια Κάλας: Η ΕΕ εξετάζει την επέκταση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Στο τραπέζι της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, θα τεθεί σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου, το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί η αποστολή «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ' αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, προκειμένου να μεταφερθεί στα Στενά, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή».

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτήν την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», σημείωσε η Κάλας και συμπλήρωσε: «Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξουν το ταχύτερο τα Στενά του Oρμούζ».

Πιέζει ο Τραμπ να σταλούν πολεμικά πλοία στα Στενά

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αυξήσει την πίεση στους συμμάχους των ΗΠΑ και της Κίνας για να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, απ' όπου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και από το οποίο εξαρτώνται οι ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

Οι 27 θα μπορούσαν έτσι να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά «κριτήρια», αποδεκτά από τις ΗΠΑ και τα οποία θα υποβάλλονταν στους Ιρανούς, εξήγησε διπλωματική πηγή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ