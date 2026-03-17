Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» σε αριθμούς και η διασπορά των ελληνικών δυνάμεων σε τρία μέτωπα της ΕΕ

Με τους Ευρωπαίους ηγέτες να απορρίπτουν τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρμάδα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» υπογραμμίζει η Αθήνα, προτάσσοντας τον αυξημένο ρόλο της χώρας μας σε τρία διαφορετικά μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διασπορά των ελληνικών δυνάμεων

Από τα κράτη-μέλη, μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία συμμετέχουν σταθερά στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ». Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα, συνοδεύοντας και προστατεύοντας εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Το επιχειρησιακό στρατηγείο εδρεύει στη Λάρισα και διοικείται από Έλληνα αξιωματικό, τον υποναύαρχο Βασίλη Γρυπάρη, ενώ μέχρι το Σάββατο, 14 Μαρτίου, η χώρα μας είχε και την εν πλω διοίκηση της αποστολής η οποία πλέον έχει περάσει σε ιταλικά χέρια.

Την ίδια ώρα, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία, οι φρεγάτες«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ», αλλά και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αντιαεροπορική ασπίδα που έχει αναπτυχθεί στην Κύπρο.

Παράλληλα, η φρεγάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ» επιχειρεί ανοιχτά της Λιβύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΕΙΡΗΝΗ», με κύριο σκοπό την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, την αποτροπή της παράνομης εξαγωγής πετρελαίου και την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών.

Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» σε αριθμούς

Η φύση και η εντολή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» δεν έχουν αλλάξει: πρόκειται για μία αμυντική, ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024, με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από επιθέσεις των Χούθι.

Στρατιωτικές πηγές από το Στρατηγείο της Λάρισας τονίζουν στον FLASH πως κανένα εμπορικό πλοίο υπό την συνοδεία των ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων δεν έχει δεχθεί πλήγμα.

Μέχρι σήμερα, η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»:

έχει συνοδεύσει με ασφάλεια πάνω από 1.640 εμπορικά πλοία

έχει πραγματοποιήσει 630 συνοδείες εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο αποστολών εγγύς προστασίας.

Από την έναρξη της επιχείρησης, χωρίς να έχει σημειωθεί ανθρώπινη απώλεια, έχουν αναχαιτιστεί:

19 Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (UAV)

δύο Mη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας (USV)

τέσσερις διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBM).

Επίσης, τα πολεμικά πλοία έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης διασώζοντας 128 ναυτικούς, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν πως τα εμπορικά πλοία που χτυπήθηκαν δεν είχαν απευθύνει αίτημα συνοδείας, αλλά εκ των υστέρων ζήτησαν βοήθεια από την ευρωπαϊκή δύναμη.

Το «όχι» της Ε.Ε. για τα Στενά του Ορμούζ

Η Γαλλία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επεκτείνει την αποστολή «ΑΣΠΙΔΕΣ».

Ωστόσο, η Γερμανία ήταν μεταξύ των χωρών-μελών που εξέφρασαν σκεπτικισμό για την ιδέα. Από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, σημείωσε ότι η Ρώμη δεν θα συμμετέχει σε καμία ναυτική αποστολή που θα μπορούσε να επεκταθεί στην περιοχή, προσθέτοντας ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Από την Αθήνα, ξεκάθαρος ήταν ο Παύλος Μαρινάκης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει πως «δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ», ενώ από τις Βρυξέλλες ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση ενίσχυσης της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», χωρίς όμως να εξετάζεται προς το παρόν αλλαγή της εντολής της.

Όπως τόνισε, οι συζητήσεις των υπουργών βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και είχαν κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν ενεργή εμπλοκή σε στρατιωτική σύγκρουση. «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης και κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.