Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο

Τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοϊας επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιμένει στην οδό της διπλωματίας και δεν έχει την πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προανήγγειλε επίσης ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την τελευταία επίθεση σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις του προκειμένου να υπάρξει δύναμη που θα εγγυηθεί την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ επισημαίνοντας μάλιστα πως ρόλο θα πρέπει να παίξει και το ΝΑΤΟ με τις περισσότερες χώρες ωστόσο να δηλώνουν, επί του παρόντος, επιφυλακτικές.