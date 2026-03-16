Χατζηδάκης για ακρίβεια λόγω πολέμου: «Στοχευμένα και προσωρινά τα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση»

Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παρέμβει με μέτρα στήριξης εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων, σημειώνοντας ότι είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. «Η κυβέρνηση έχει αυτήν την ώρα τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα. Είναι άσχημο για κάποιον σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επηρεάζονται όλες οι χώρες»

Απαντώντας για το πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα από τη γεωπολιτική κρίση, υπογράμμισε ότι η κατάσταση αφορά συνολικά την Ευρώπη. Όπως είπε, κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει με βεβαιότητα την έκταση των επιπτώσεων, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Ερωτηθείς αν η σημερινή κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2022, που συνδέθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς συγκρίσεις.

«Τότε το φαινόμενο κράτησε για πολλούς μήνες, ενώ τώρα η σύγκρουση διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να περάσει μια τέτοια κρίση αβρόχοις ποσί», τόνισε.

«Παρέμβαση κατά της αισχροκέρδειας»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, με την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το πλαφόν αφορά τόσο τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων όσο και τα πρατήρια βενζίνης, αλλά και το εμπόριο γενικότερα.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, συζητούνται πιθανά πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για ευάλωτα νοικοκυριά και όσους πλήττονται περισσότερο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις.

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει σήμερα μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών. Όπως είπε, αν η χώρα βρισκόταν στην κατάσταση της προηγούμενης δεκαετίας ή ακόμη και του 2019, όταν η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία παρέλαβε τη διακυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε η ίδια δυνατότητα στήριξης.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι εφόσον χρειαστεί να ληφθούν μέτρα, αυτά θα είναι «στοχευμένα και για περιορισμένη χρονική περίοδο».