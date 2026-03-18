Κυβέρνηση σε κατάσταση αναμονής για τα μέτρα - «Θα χρειαστούν αρκετές μέρες» λέει ο Πιερρακάκης

Με έμφαση στη «μεγάλη ευθύνη» που συνεπάγεται η προεδρία του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε πως «την νιώθει στο πετσί του», περιγράφοντας παράλληλα το δύσκολο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας σκιαγράφησε το πλαίσιο των παρεμβάσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως τόνισε, η Ευρώπη δεν βρίσκεται πλέον στο ίδιο σημείο με το παρελθόν, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει η δυνατότητα στήριξης πολιτών και οικονομιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο παρατεταμένης κρίσης, σημειώνοντας ότι «είμαστε σε πέπλο αβεβαιότητας», με καθοριστικό παράγοντα τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. «Αν παραμείνουν κλειστά, αυτό θα επηρεάσει τις αντιδράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι «κανένας δεν θα μείνει μόνος», όπως είπε στο mega.

Τα καύσιμα και το Fuel Pass - «Πρέπει να παρατηρήσουμε τη διάρκεια της κρίσης»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες. «Πρέπει να παρατηρήσουμε τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Ήδη είμαστε, τέταρτη μέρα τώρα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα χρειαστούμε αρκετές ακόμη μέρες για να μπορέσουμε να πούμε» είπε συγκεκριμένα.

Για το σενάριο νέου Fuel Pass, εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Δεν είμαστε ακόμη εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτείται χρόνος για να διαπιστωθεί αν η κρίση έχει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, τονίζοντας πως σε πρώτη φάση το βάρος θα πέσει σε εθνικό επίπεδο, ενώ αν η κρίση παραταθεί, θα απαιτηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. «Αν κρίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει εθνική ή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, θα είμαστε εκεί», υπογράμμισε.

Εκλογές και σταθερότητα

Σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό, έκανε λόγο για ανάγκη σταθερότητας, σημειώνοντας πως «το συμφέρον του κόσμου είναι το γήπεδο να είναι σταθερό», ειδικά σε περιόδους που ενδέχεται να απαιτηθούν άμεσες αποφάσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν ανήκει στη λογική του «δεν πληρώνω», αλλά στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών.

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επεσήμανε πως προβλέπονται διαδικασίες όπως πλειστηριασμοί και ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κλείνοντας, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική μεταφορά για την ευρωπαϊκή οικονομία: «Τα υδραυλικά του ευρωπαϊκού συστήματος είναι προβληματικά και πρέπει να τα φτιάξουμε».