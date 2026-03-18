Σήμα κινδύνου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τις Βρυξέλλες: Σχέδιο και μέτρα για τιμές και ενέργεια

Έτοιμος να αναλάβει εμπροσθοβαρείς πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί με ταχύ βήμα, ώστε να θωρακίσει τις οικονομίες των κρατών – μελών της, αλλά και να ανακουφίσει τους πολίτες της που έρχονται εκ νέου αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων εξ αιτίας του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες, προτού μπει στο αεροπλάνο για τις Βρυξέλλες εν όψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών.

Μιλώντας χθες στο Bloomberg ο πρωθυπουργός έδωσε σαφές στίγμα της αυριανής του παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς οι Ευρωπαίοι θα προσπαθήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα να απορροφήσουν τους οικονομικούς κραδασμούς από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα πρέπει ΕΕ να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα στήριξης, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, ώστε να προστατεύσει τους ευρωπαίους καταναλωτές από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή» σημείωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την πρόταση, που είχε υποβάλλει στην Κομισιόν περί επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και ενθάρρυνε τις Βρυξέλλες να διαμορφώσουν γρήγορα μία αποτελεσματική απάντηση ως προς τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο.

Όπως έγραψε ο FLASH, τόσο η Αθήνα, όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναμένουν ένα ευρωπαϊκό σήμα ως προς τη χαλάρωση του ορίου των δαπανών, αλλά και μία ευελιξία ως προς την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί επιβεβλημένο. Είναι σαφές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν ώρα με την ώρα τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, ωστόσο, η κυρίαρχη εκτίμηση είναι πως τούτη την ώρα δεν υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης του δεύτερου κύματος μέτρων οικονομικής στήριξης.

Στο γεωπολιτικό σκέλος, η Αθήνα, εναρμονισμένη με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, διαμηνύει πως δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρά την ολοένα και εντεινόμενη πίεση, που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που επεσήμαναν το τελευταίο 48ώρο τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας.