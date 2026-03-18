ΠΑΣΟΚ: Ο Δούκας προτρέχει και ο Χριστοδουλάκης τον «αδειάζει» - Νέα ένταση ενόψει συνεδρίου

Με την αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο της μεθεπόμενης Παρασκευής να έχει ξεκινήσει και παρά το κλίμα ενότητας που διαμόρφωσε η υψηλή συμμετοχή στις κάλπες για τους συνέδρους, οι διάφορες εσωκομματικές πλευρές στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν τους διαγκωνισμούς, αναζητώντας τρόπους συσπείρωσης μέσω διλημμάτων που θέτουν και αιχμών που αφήνουν.

Η άτυπη φιλονικία Δούκα, Γερουλάνου, Χριστοδουλάκη για το ποιος αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη και το όχι και τόσο συντροφικό κλίμα που αναπτύχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως ενόχλησαν την ηγεσία, που ξορκίζει αυτή την ώρα την αναβίωση των δημόσιων διχασμών.

Είναι ενδεικτική η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης όπου με νόημα δήλωσε ότι «οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που περίμεναν με τις ώρες στις ουρές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέλη του ΠΑΣΟΚ όλων των ηλικιών σε όλη την Ελλάδα, δεν μοιράζονται σε τιμάρια».

Η αντιπαράθεση όμως δεν έμεινε μόνο στους συσχετισμούς ισχύος για το συνέδριο και την επόμενη ημέρα στο κόμμα. ;Αναζωπύρωσαν και τη συζήτηση για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, η οποία αν και έχει απαντηθεί με σαφήνεια αρνητικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εντούτοις δεν έχει βγει από το κάδρο των διακυβευμάτων του συνεδρίου, κυρίως σε σχέση με τον τρόπο που αυτό θα αποτυπωθεί στις αποφάσεις που θα προκύψουν.

Μύλος με Δούκα και Χριστοδουλάκη

Ως γνωστόν, ο Χάρης Δούκας διεκδικεί να υπάρξει συγκεκριμένη δεσμευτική απόφαση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δημοσίως τοποθετηθεί λέγοντας ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα περιγράφεται ξεκάθαρα όχι σε ψήφισμα αλλά στην πολιτική απόφαση. Ενάντια στη συγκυβέρνηση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τάσσονται άλλωστε όλα τα στελέχη, με μόνη διαφορά στην ένταση και στην προτεραιοποίηση της άρνησης.

Πολλοί εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη αντιλαμβάνονται ότι η διαμάχη αυτή έχει και χαρακτηριστικά εντυπώσεων, με σκοπό να ενισχυθούν οι γραμμές του κάθε στρατοπέδου και να αυξηθεί η συσπείρωση ενόψει συγκρότησης των νέων οργάνων και ενδεχομένως δεν έχουν άδικο.

Κατά τη χθεσινή ημέρα το «beef», επί μιας κοινής διαπίστωσης, είχε πρωταγωνιστές δύο πρώην συμμάχους, οι οποίοι πλέον ακολουθούν χωριστές πορείες. Τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Χάρη Δούκα. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ανάρτησε στο πλαίσιο παρουσίασης της πολιτικής του πλατφόρμας «Αλλαγή+», το κεντρικό δίλημμα, που κατά τη γνώμη του πρέπει να απασχολεί το ΠΑΣΟΚ.

«Κόμμα συμπλήρωμα ή μεγάλη δημοκρατική παράταξη ως φορέας αλλαγής», αναρωτήθηκε για να απαντήσει ότι «θέλουμε το δεύτερο, καθαρά και χωρίς αστερίσκους. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει καλά πως η ΝΔ είναι ο μοναδικός του αντίπαλος και φιλοδοξεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Να το πούμε απλά», συνέχισε ο κ. Χριστοδουλάκης, «η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει».

Παίρνοντας αφορμή από την ανάρτηση αυτή, ο δήμαρχος Αθηναίων προέβη σε δική του ανάρτηση, υπερασπιζόμενος την πατρότητα της θέσης και επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι στο συνέδριο «όλοι μαζί» να συμφωνήσουν να ληφθεί η σχετική απόφαση. «Διάβασα την ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Στο Συνέδριο, όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση», έγραψε ο Χάρης Δούκας.

Αργά το βράδυ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επανήλθε συνιστώντας ψυχραιμία και σοβαρότητα. «Παιδιά ψυχραιμία, Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητα του. Ο «εχθρός» είναι εκτός των τειχών, όχι εντός. (Για να μην ξεχνιόμαστε… Αλλαγή+ για αυτά που υπηρετούμε στο ΠΑΣΟΚ όχι τώρα, εδώ και χρόνια», έκλεισε ο βουλευτής, δίνοντας την απάντησή του, με αποδέκτη (και) την πλατεία Κοτζιά...

Εκείνο που μένει να φανεί στο συνέδριο είναι αν όντως θα υπάρξει κάποιο κοινό μέτωπο ή απλώς πρόκειται για προσυνεδριακές κινήσεις στη σκακιέρα.