Τα μυστικά και τα μυστήρια της πράσινης κάλπης - Πρώτος ο Ανδρουλάκης, όλοι οι άλλοι... δεύτεροι

Όλοι νικητές, όλοι ευχαριστημένοι... Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τίτλος ταινίας.

Είναι όμως η φράση που αποτυπώνει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, 48 ώρες μετά το κλείσιμο της εσωκομματικής κάλπης για τους συνέδρους κι ενώ σήμερα στις 12 το ραντεβού δίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο λόγος είναι η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης. Γνωστής στους περισσότερους ως Επιτροπή Σκανδαλίδη, η οποία έχει αναλάβει το έργο του αμφίπλευρου ανοίγματος σε Αριστερά και Κέντρο και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας ορισμένων ατυχών επιλογών...

Η πολύ υψηλή συμμετοχή της βάσης, η οποία μετρήθηκε τελικά σχεδόν στις 175 χιλιάδες μέλη, δημιούργησε συναισθήματα ευφορίας στην Χαριλάου Τρικούπη. Κυρίως όμως, ήταν η ανάγκη υπέρβασης ενός δυσάρεστου κλίματος και μιας εσωστρέφειας που ξέσπασε εκ νέου εξαιτίας της απόφασης – με ρίσκο του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Η μεγάλη προσέλευση των πολιτών έδωσε αυτή τη διέξοδο, με το Νίκο Ανδρουλάκη να ερμηνεύει το αποτέλεσμα ως απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές ρίζες και με τους πολίτες μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή.

Αλλά και σε επίπεδο εσωτερικής καταγραφής ισχύος, τα χαμόγελα περισσεύουν, αφού άπαντες -πλην Άννας Διαμαντοπούλου που δεν μπήκε σε αυτό το παιχνίδι- θεωρούν -στις επικοινωνίες τους με τον FLASH- ότι έπιασαν τους στόχους που είχαν θέσει. Αυτόν της πρωτιάς σε ό,τι αφορά το Νίκο Ανδρουλάκη, που του αναγνωρίζουν όλα τα στρατόπεδα και εκείνον της δεύτερης θέσης που διατείνονται ότι κατέκτησαν οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τι λένε οι πλευρές Ανδρουλάκη, Δούκα, Γερουλάνου και Χριστοδουλάκη

Συγκεκριμένα, η προεδρική φρουρά έδινε ποσοστά 65% (περίπου 2000 με 2100 συνέδρους) και προβάδισμα και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Η πλευρά Δούκα υποστηρίζει ότι εκλέγει 750 συνέδρους «που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο», αιχμή για τα υπόλοιπα στρατόπεδα και με βάση τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων, οι συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων έλεγαν πως «προκύπτει σαφώς ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο συνέδριο».

Ο τελικός αριθμός θα φτάσει τους 900 συνέδρους, αν σε αυτούς συνυπολογιστούν τα μέλη της ΚΠΕ, δήμαρχοι, πρώην βουλευτές, γραμματείς και αναπληρωτές γραμματείς (του κλίματος του Χ. Δούκα), γεγονός που έκανε την πλατεία Κοτζιά με ικανοποίηση να μιλά για «σημαντική επιρροή των απόψεων και προτάσεών του Χ. Δούκα στη βάση του ΠΑΣΟΚ». Ξεχωριστή μνεία έκαναν στην κάλπη της Αθήνας όπου έβλεπαν πρωτιά, καθώς και σε εκείνη στο Νότιο Τομέα. Και όπως υπογράμμιζαν, το δίλημμα για το συνέδριο θα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της πολιτικής αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.

Για «οργανωτική έκπληξη του Παύλου Γερουλάνου» που αναδεικνύεται σε «καθαρή δεύτερη δύναμη», έκαναν λόγο από τη δική τους πλευρά στελέχη του επιτελείου του βουλευτή Α΄ Αθήνας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιοι υποστήριζαν ότι έκοψαν πρώτοι το νήμα των συνέδρων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και είχαν ισχυρή παρουσία σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, από την Αλεξανδρούπολη έως το Ηράκλειο». Για τους αντιπάλους κατέτασσαν πρώτο το στρατόπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη, «αλλά όχι όσο περίμεναν όλοι». Για τον κ. Δούκα έλεγαν ότι κράτησε δυνάμεις έναντι Χριστοδουλάκη, σχολιάζοντας ότι «δεν υπήρξε ανατροπή, παρά τα όσα γράφονταν πριν την κάλπη». Πάντως, απέφυγαν να δώσουν νούμερα συνέδρων, θεωρώντας ότι «είναι αδύνατη η πλήρης πανελλαδική χαρτογράφηση όσων εκλέχτηκαν».

Τέλος, από το επιτελείο του Μανώλη Χριστοδουλάκη, διέρρεαν επίσης ότι βγήκε δεύτερος και εξέλεξε 967 συνέδρους της επιρροής του σε σύνολο 3.780, χωρίς τους αριστίνδην για τους οποίους δεν υπάρχει προς το παρόν τελική λίστα.

Υπενθυμίζεται ότι η εκλογή συνέδρων ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την κάλπη για τους επιστήμονες και τους συνδικαλιστές που θα αναδείξουν 140 αντιπροσώπους (και 60 εξέλεξαν οι απόδημοι, συνολικά δηλαδή 200 άτομα).

Ως εκ τούτου, 4000 σύνεδροι είναι εκλεγμένοι από περίπου 5800 που ήταν υποψήφιοι, μέχρι 1300 θα είναι οι αριστίνδην, σε ένα συνεδριακό σώμα που αν παραλάβουν όλοι τις κάρτες τους (πράγμα απίθανο) θα φτάσει τους 5300 διαπιστευμένους στο Τάε Κβο Ντο με την έναρξη του συνεδρίου το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.