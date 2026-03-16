Πράσινη γραβάτα (σε ρόλο που δεν τολμούσε)

Τα έχει καθιερώσει πλέον τα βίντεο στο Τικ Τοκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί που κάποτε τα σνομπάριζε, τώρα τα έχει κάνει καθημερινότητα. Όλα μια ιδέα είναι τελικά κι αν κρίνω από το αποτέλεσμα, κακώς ο Ανδρουλάκης δεν το είχε τολμήσει νωρίτερα.

Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μια χαρά τα καταφέρνει, βγάζοντας έναν εαυτό διαφορετικό από τον συνήθως «σοβαρό και αγέλαστο» Ανδρουλάκη. Χθες είχε έναν επιπλέον λόγο να είναι χαμογελαστός, γιατί οι 175 χιλιάδες που πήραν μέρος στην εκλογή συνέδρων ήταν μια ανάσα που την είχαν ανάγκη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος Νίκος είχε ωστόσο ένα δίλημμα, στυλιστικού περιεχομένου. Μπλε ή πράσινη γραβάτα;

Τον παρότρυνε υπέρ της πράσινης, η Στεφανία Μουρελάτου, διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ και σκιά του προέδρου στα ΜΜΕ και πείστηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.