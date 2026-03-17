ΣΥΡΙΖΑ: Προς ρήξη για τις συνεργασίες - Σενάρια για έκτακτο συνέδριο και νέα ηγετική ομάδα

Σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους της πολιτικής του διαδρομής εισέρχεται, πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχής γενομένης αύριο Τετάρτη, που θα συνεδριάσει η η Γραμματεία του κόμματος και το Σάββατο, η Κεντρική Επιτροπή.

Είναι δεδομένο πως θα υπάρξει ανάλυση και κριτική με βάση τα διεθνή γεγονότα αλλά και κριτική όρος την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί πως η ώρα της συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής, θα συμπέσει, περίπου με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη…

Μια περίοδο που τα μέλη και των δυο ανώτατων οργάνων καλούνται να ξεδιαλύνουν το τοπίο, όσο αυτό είναι δυνατόν. Ήδη από τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη -«διαφωνώ με την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος»- το κλίμα έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο. Κανείς δεν κρύβεται, πια, πίσω από το ομιχλώδες τοπίο που έχει δημιουργηθεί με την αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Πολάκης και τα σενάρια για «νέα ηγεσία»

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Στην κεντρική επιτροπή, έχει δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα γύρω από τον βουλευτή της Κρήτης, που, λέγεται πως έχει και την υποστήριξη του Νίκου Παππά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως αν η πλειοψηφία του κόμματος, οδηγηθεί, στον Αλέξη Τσίπρα, τότε την ηγεσία θα αναλάβει η εν λόγω ομάδα.

Πολλοί θεωρούν πως λίγο πριν την οριστική ρήξη, θα υπάρξουν κινήσεις εκατέρωθεν. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το κόμμα ούτε την Κουμουνδούρου, στα χέρια μιας μικρής μειοψηφίας», σημείωνε με δηκτικό τρόπο ανώτατο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κληθείς να απαντήσει στην προοπτική της αυτοδιάλυσης-αλλά στέλνοντας και μήνυμα προς τον άλλη πλευρά, που μέσω του κ. Αλεξιαδη δηλώνει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια».

Λύση με έκτακτο συνέδριο (;)

Λέγεται, πως, αν τα πράγματα φθάσουν σε σημεία διάσπασης-άλλη μια-τότε η όποια λύση θα δοθεί μέσω έκτακτου συνεδρίου που θα έχει τη μορφή του διαρκούς, που σημαίνει πως οι σύνεδροι θα είναι οι ο ίδιοι από το τελευταίο συνέδριο και δεν θα απαιτηθούν νέες εσωκομματικές εκλογές.

Είναι δεδομένο πως η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας θα ακτινογραφήσει και το αρνητικό κλίμα που υποβόσκει εντός των τειχών. Ένα κλίμα που εντείνεται ακόμη περισσότερο υπό το βάρος των αρνητικών δημοσκοπικών καταγραφών. Εξάλλου η εισήγηση της, θα είναι και η βάση της συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής. Ήδη, πάντως αρκετοί έχουν ανοίξει τα εσωκομματικά τεύχη και μετρούν δυνάμεις για την επόμενη ημέρα.

Θεωρείται βέβαιο πως πριν τη συνεδρίαση και της γραμματείας και κυρίως της κεντρικής επιτροπής θα γίνουν προσπάθειες από, όλες τις πλευρές να μειωθεί και η ένταση αλλά και η πιθανή προοπτική της όποιας λύσης. «Η οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά το Πάσχα και μέχρι τότε έχουμε το καιρό να δούμε το τοπίο με πιο καθαρό βλέμμα», τόνιζε στον FLASH, υψηλόβαθμος παράγοντας του κόμματος.

Από την πλευρά της μειοψηφίας, χωρίς να αρνούνται την «υπομονή των εξελίξεων», θεωρούν πως όσο καθυστερεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο τόσο «λειτουργεί και εναντίον μας όσο και υπέρ της κυβέρνησης αλλά και άλλων κομμάτων», υπονοώντας το ΠΑΣΟΚ. «Επιτέλους κάντε κάτι» τόνιζε ο κ. Αλεξιάδης. Αντιθέτως εκτιμούν πως αυτή η αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ενισχύει σημαντικά τη λογική των συνεργασιών, ειδικά με την Νέα Αριστερά. Η οποία από τη δική της πλευρά, φαίνεται πως έχει αρχίσει να ασπάζεται το «μονόδρομο της συνεργασίας με τους πρώην συντρόφους».