Πήγε στην Κύπρο αλλά δεν «πέρασε» από την Κουμουνδούρου

Τώρα, δε ξέρω πόσο και ποιοι μπορεί να ενοχλήθηκαν.

Αλλά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη βρέθηκε χθες στην Κύπρο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τη «Μεγαλόνησο» όπου μάλιστα φρόντισε να συναντήσει και τον Βασίλη Πάλμα με τον οποίο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «συζήτησε τις προοπτικές περαιτέρω συντονισμού Ελλάδας–Κύπρου στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας και τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».

Και επειδή η κ. Κασιμάτη- κατά τους συριζαίους -έχει «βεβαρημένο παρελθόν» ρώτησα τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου εάν η βουλευτής είχε ενημερώσει τον ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο ταξίδι αφού ήταν προδήλως εξόφθαλμο πως από το «κάδρο» έλειπε η Κουμουνδούρου.

Αυτό που μάθαμε είναι πως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε λάβει πρόσκληση από την οικογένεια αγνοούμενου προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει σε εκδήλωση στην οποία μάλιστα χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Να σας υπενθυμίσω ότι η κ. Κασιμάτη δεν είχε κανένα πρόβλημα να καλωσορίσει με θερμά λόγια και φωτογραφίες στην Ελλάδα τον «Κίμωνα» έχοντας φροντίσει νωρίτερα να «σπάσει» τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίζοντας τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό.