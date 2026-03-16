Ζαχαριάδης για ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν είναι επιλογή μας η αυτόνομη κάθοδος...»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του FLASH για το κρίσιμο διάστημα που έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την Άνοιξη, με το ενδεχόμενο της αυτοδιάλυσης να είναι πλέον απολύτως εξόφθαλμο, χωρίς περιστροφές τόνισε πως στόχος του κόμματος δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές όπου το πιθανότερο είναι να καταγράψει ένα απογοητευτικό, για τα στελέχη του, ποσοστό ανάλογο με αυτό που αποτυπώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του EΡΤNews, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε μάλιστα αιχμηρά την έως τώρα στάση του ΠΑΣΟΚ η οποία εδράζεται στη γραμμή «νίκη στις εκλογές και με μία ψήφο».

«Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα και ρεαλισμό σε αυτά τα θέματα. Γιατί όσο μη ρεαλιστικό είναι για το ΠΑΣΟΚ, άλλο τόσο είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να κερδίσει με μια ψήφο - και λίγο παραπάνω» σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Χωρίς να αποκλείει από τη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ζαχαριάδης συμπλήρωσε πως δεν θα είναι τιμητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει κυβερνητική θητεία να κατέβει στις εκλογές και να καταγράψει ένα ποσοστό σαν και αυτά που εμφανίζουν όλες οι δημοσκοπήσεις.

«Ούτε να κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέμε, ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο. Όμως όταν κάνεις μια τοποθέτηση και λες «άμα δεν γίνει έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, θα κατέβω μόνος μου», αυτό στο τέλος της ημέρας λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία(...) Το πιο εύκολο είναι να οχυρωθείς και να έχεις το σύνδρομο του σκαντζόχοιρου και να σου φταίνε για όλα οι άλλοι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

