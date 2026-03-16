Ανδρουλάκης για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ: Μαζί μπορούμε να δώσουμε ξανά δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη

Αισιόδοξος για την πορεία του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εμφανίστηκε ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη χθεσινή διαδικασία εκλογής συνέδρων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι το κόμμα απέδειξε για ακόμη μία φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Όπως ανέφερε, 174.813 πολίτες έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα, δείχνοντας ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα για την κοινωνία και μπορεί να μετατραπεί σε πράξη.

Κάλεσμα εμπιστοσύνης προς τους πολίτες

Ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα προς κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να ενώσουν οι πολίτες τις δυνάμεις τους ώστε να ανοίξει μια νέα σελίδα για τη χώρα, μέσα από ένα προοδευτικό σχέδιο που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να καταστεί ξανά η στέγαση δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους, προκειμένου να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες ζωής για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Ο πρόεδρος του κόμματος ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση και υπευθυνότητα ώστε να διεξαχθεί ομαλά η δημοκρατική διαδικασία.

Επιπλέον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που προσήλθαν στις κάλπες, δείχνοντας υπομονή και εμπιστοσύνη και στέλνοντας, όπως είπε, ένα ξεκάθαρο μήνυμα συμμετοχής, ελπίδας και πολιτικής αλλαγής.

«Μαζί μπορούμε να πετύχουμε»

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να αποκτήσει ξανά δυναμική και να συμβάλει σε μια νέα προοπτική για τη χώρα.

«Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα, γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει θα την κερδίσουμε μαζί», σημείωσε χαρακτηριστικά.