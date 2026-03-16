ΠΑΣΟΚ: Κυριαρχία Ανδρουλάκη με φόντο το Συνέδριο – Στις 160.000 «κλείδωσε» η συμμετοχή

Σε κλίμα ενότητας αλλά και σαφούς εσωκομματικής υπεροχής για τη νυν ηγεσία ολοκληρώθηκε η χθεσινή εκλογική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του επικείμενου Συνεδρίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του FLASH, η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παράταξης.

Τα νούμερα της κάλπης: 160.000 συμμετοχές



Η συμμετοχή στη χθεσινή διαδικασία «κλείδωσε» τελικά στις 160.000, ένας αριθμός που σκορπά χαμόγελα ικανοποίησης στη Χαριλάου Τρικούπη. Η μαζική κινητοποίηση των μελών ερμηνεύεται ως «ένεση αισιοδοξίας» για το κόμμα, δείχνοντας ότι η βάση παραμένει ενεργή και έτοιμη για τις επόμενες πολιτικές μάχες.

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στους συσχετισμούς



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «μπλοκ» του Νίκου Ανδρουλάκη πέτυχε μια καθαρή επικράτηση. Από τους συνολικά 4.000 συνέδρους που εκλέγονται, η πλευρά του Προέδρου φαίνεται να εξασφαλίζει περίπου 2.000 αντιπροσώπους, γεγονός που του δίνει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Το συνολικό σώμα του Συνεδρίου αναμένεται να υπερβεί τους 5.000 συνέδρους. Στους 4.000 εκλεγμένους θα προστεθούν περίπου 1.000 «αριστίνδην» αντιπρόσωποι (βουλευτές, μέλη οργάνων, στελέχη της αυτοδιοίκησης κ.α.), διαμορφώνοντας τον τελικό χάρτη των συσχετισμών.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας



Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τον ανταγωνισμό των τάσεων, το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι αυτό της «σύνθεσης». Η ηγεσία επιδιώκει το Συνέδριο να αποτελέσει εφαλτήριο για την πολιτική αλλαγή, με τις εσωκομματικές ισορροπίες να δείχνουν πλέον μια σταθερή τροχιά υπό τον έλεγχο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ενισχύει τη θέση του ενόψει των εθνικών αναμετρήσεων.