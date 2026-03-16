Αν έχει μια ισχυρή παράδοση υπέρ του το ΠΑΣΟΚ, αυτή σχετίζεται με τις εσωκομματικές διαδικασίες. Είναι πάντα μαζικές και σχεδόν πάντα καλά οργανωμένες.

Από τον πρώτο διδάξα, Γιώργο Παπανδρέου το μακρινό 2004 που καθιέρωσε την ανοιχτή εκλογή αρχηγού, μέχρι τις χθεσινές εκλογές συνέδρων στη Χαριλάου Τρικούπη, το συμπέρασμα είναι το ίδιο: Η βάση του ΠΑΣΟΚ (εντάξει και πολλοί ξέμπαρκοι, ας είμαστε ειλικρινείς ότι αυτές οι διαδικασίες δεν έχουν και πολλές ασφαλιστικές δικλείδες) ανταποκρίνεται θετικά.

Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που στην πράσινη παράταξη μπαίνουν (γιατί τους συμφέρει) στον πειρασμό των συγκρίσεων. Χθες για παράδειγμα διέρρεαν ότι στις δικές τους εκλογές συνέδρων θα ψήφιζαν πάνω από 150 χιλιάδες, ενώ στις αντίστοιχες της ΝΔ μόλις 122 χιλιάδες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός συναγωνισμού αφού ακόμη και στα ντουζένια του, ποτέ δεν γοήτευσε τις εσωκομματικές μάζες.



Σύντροφοι, συγχαρητήρια για την επιτυχία, να υπενθυμίσω ωστόσο ότι στις εθνικές εκλογές κρίνονται οι πρωθυπουργοί και οι κυβερνήσεις και εκεί, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή...

