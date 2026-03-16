ΠΑΣΟΚ: Ασκήσεις ενότητας και ενέσεις αισιοδοξίας - Οι συσχετισμοί μετά την εκλογή συνέδρων

Ως ένεση αισιοδοξίας και παράθυρο διαφυγής από τους εσωκομματικούς μπελάδες και καβγάδες που άνοιξαν η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, τα φάλτσα της διεύρυνσης και η ακούνητη βελόνα των δημοσκοπήσεων εισέπραξαν στην Χαριλάου Τρικούπη τη χθεσινή αθρόα συμμετοχή στις κάλπες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που ξεκινά στις 27 Μαρτίου στο Τάε Κβο Ντο.

Η αμηχανία, η παγωμάρα και τα προβληματισμένα πρόσωπα της περασμένης εβδομάδας έδωσαν χθες -άγνωστο για πόσο καιρό- τη θέση τους στα χαμόγελα και την ανακούφιση, μετά από μια μαζική και χωρίς αξιοσημείωτα απρόοπτα κομματική διαδικασία, εκτός από τις πολλές ουρές στα εκλογικά κέντρα, γεγονός που γέμισε με ικανοποίηση την κομματική ηγεσία και τα υπόλοιπα στελέχη.

Περισσότερα από 150 χιλιάδες παλιά και νέα μέλη πήγαν να ψηφίσουν, ακόμη κι αν χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιμένουν ως και δύο ώρες στη σειρά τους λόγω συνωστισμού. Η κοσμοσυρροή ήταν εξάλλου και ο λόγος που η ΕΔΕΚΑΠ, που είχε την ευθύνη της διαδικασίας, έδωσε παράταση μιας ώρας.

Η βάση μίλησε και σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση που μετέφεραν στον FLASH από την αξιωματική αντιπολίτευση, επρόκειτο για ένα μήνυμα υπέρ της ενότητας, που καταγράφει επίσης και μια δυναμική προερχόμενη από την κοινωνία.

Η προσπάθεια από την ηγεσία αλλά όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες να μην ξύσουν, τουλάχιστον χθες, την πληγή που άνοιξε στο σώμα της παράταξης η αποπομπή Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ, φάνηκε από το ότι ουδείς στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο θέμα. Αντιθέτως, έδειξαν να θέλουν να κοιτάξουν μπροστά, με πρώτο σκαλοπάτι το συνέδριο και αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στο Περιστέρι. Ένα μεγάλο δήμο των δυτικών προαστίων, με λαϊκό κόσμο που το ΠΑΣΟΚ θέλει να συμπορευτεί. Στις δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η συμμετοχή δείχνει την προοπτική της Δημοκρατικής Παράταξης και τη συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ, ενώ επιχειρώντας να τονώσει το ηθικό του εκλογικού του ακροατηρίου έκανε λόγο για έναν αγώνα που θα δοθεί με δυναμισμό και πίστη για την πολιτική αλλαγή. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έκανε καμία νύξη στα εσωκομματικά, στοχεύοντας όλα τα πυρά του στη ΝΔ.

Ενωτικός και με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ψήφισε στην Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή αποτελεί πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη, «αρκεί να το πιστέψουμε». Στο ίδιο πνεύμα ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Παύλος Χρηστίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στις γκρίνιες και τις αστοχίες αλλά όπως εκτίμησε ο «χαμός» στα εκλογικά κέντρα είναι μια ένδειξη ότι ο λαός μπορεί να φέρει την ανατροπή.

Τα κομματικά μέλη του ΠΑΣΟΚ είχαν χθες να επιλέξουν ανάμεσα σε 5800 υποψηφίους από τους οποίους οι περίπου 4000 θα έπαιρναν το πάσο του συνέδρου (μια ακόμη κάλπη θα στηθεί την Πέμπτη για τους 200 αντιπροσώπους των συνδικαλιστών, των επιστημόνων και του απόδημου ελληνισμού, ενώ γυρω στους 1000 -1200 θα είναι σύνεδροι exofficio).

Οι συσχετισμοί και η αποτύπωση στα νέα όργανα

Αναφορικά με τους συσχετισμούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων κομματικών παραγόντων, (τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται από αύριο) οι προεδρικοί του Νίκου Ανδρουλάκη θα κινηθούν σε ένα ποσοστό πέριξ του 60-65%, δεύτερο μπλοκ φιλοδοξεί να είναι αυτό του Μανώλη Χριστοδουλάκη και μετά αναμένεται να ακολουθήσουν οι δυνάμεις του Παύλου Γερουλάνου, του Χάρη Δούκα και του Μιχάλη Κατρίνη, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου δεν έδειξε ιδιαίτερη κινητοποίηση σε οργανωτικό επίπεδο, προσβλέποντας -σε δεύτερο χρόνο- σε μια συμμαχία για τα όργανα με τον κ. Ανδρουλάκη. Να σημειωθεί ότι από το συνέδριο θα εκλεγεί η νέα Κεντρική Επιτροπή, η οποία στην πρώτη της συνεδρίαση θα εκλέξει με τη σειρά της το Πολιτικό Συμβούλιο και τον γραμματέα.

Αύριο Τρίτη, στον απόηχο των αντιδράσεων για το δεύτερο πακέτο ανακοινώσεων ονομάτων που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, θα συνεδριάσει -παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη- η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης ή ευρύτερα γνωστή Επιτροπή Σκανδαλίδη, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.