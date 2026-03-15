Μεγάλη προσέλευση στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ: Παράταση ως τις 20:00 και συμμετοχή πάνω από 150.000

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ παρατείνεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ ως τις 20:00 λόγω αυξημένης προσέλευσης.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η προσέλευση των πολιτών στα εκλογικά τμήματα όπου διεξάγεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, από την αξιολόγηση των στοιχείων που καταγράφουν οι εφορευτικές επιτροπές προκύπτει ότι η συμμετοχή εκτιμάται πως θα είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανώτερων κομματικών στελεχών που μίλησαν στον FLASH, η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα υψηλή και ξεπεράσει τις 150 χιλιάδες, γεγονός που αποτιμάται ως σημαντικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου.

Στο Περιστέρι ψήφισε ο Ανδρουλάκης

Στο Περιστέρι ψήφισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το 1ο δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, όπου από νωρίς είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος.

Στο τέλος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινδύνευσε να φύγει χωρίς το διαβατήριό του που χρησιμοποίησε για την ταυτοποίηση στην ψηφοφορία...



«Να ενώσουμε δυνάμεις για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας»

​Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σχολείο και συνομίλησε μέλη και φίλους της παράταξης που περίμεναν να ψηφίσουν.



​«Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, έξω από εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι, για τις εκλογές συνέδρων του ΠΑΣΟΚ.

​Και συνέχισε: «Καλώ όμως και κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Υπογράμμισε επίσης: «​Αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους».

Και κατέληξε: «​Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Δούκας: «Πρώτο βήμα για την υπέρβαση»

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε στη Χαριλάου Τρικούπη ο Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκλογής συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των μελών στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πορεία της παράταξης.

«Το βασικό ζητούμενο είναι η μεγάλη συμμετοχή των μελών. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ψήφισε και η Διαμαντοπούλου

Στο εκλογικό κέντρο της Γλυφάδας ψήφισε επίσης η Άννα Διαμαντοπούλου, συμμετέχοντας στη διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για το προσεχές συνέδριο του κόμματος.

Η κ. Διαμαντοπούλου έγινε δεκτή με θερμό κλίμα από φίλους και μέλη του κόμματος, με τους οποίους συνομίλησε για λίγα λεπτά πριν ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα.

«Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτή δεν είναι εικόνα μικρού κόμματος. Είναι απόδειξη ότι η παράταξη ενώνεται ξανά με την κοινωνία», δήλωσε.

Παράλληλα υποστήριξε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις αστοχίες, οι πολίτες μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτική ανατροπή.

«Παρά τις γκρίνιες και τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και στη συνέχεια στις εκλογές», πρόσθεσε.

Εικόνες από το Orange Press Agency καταγράφουν ουρές ψηφοφόρων τόσο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη όσο και στο Περιστέρι ακόμη και κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο Περιστέρι, μάλιστα, η αυξημένη προσέλευση είχε ως αποτέλεσμα οι δύο κάλπες που είχαν αρχικά στηθεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλά και μικρές εντάσεις μεταξύ ψηφοφόρων. Λίγο αργότερα, ωστόσο, με τη συνδρομή επιπλέον εθελοντών η διαδικασία ομαλοποιήθηκε.