Στις κάλπες το ΠΑΣΟΚ στη σκιά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Στις κάλπες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του συνεδρίου προσέρχονται σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου τα μέλη του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα.

Η εκλογική διαδικασία θεωρείται σημαντική για τα εσωκομματικά δρώμενα στην Χαριλάου Τρικούπη, διότι θα διαμορφώσει τους συσχετισμούς για το συνέδριο που ξεκινά στις 27 Μαρτίου.

Πραγματοποιείται δε, στη σκιά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ αλλά και των φάλτσων με τη διεύρυνση, που προκάλεσαν αντιδράσεις και κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά, περίπου 5.800 υποψήφιοι θα αγωνιστούν με μονοσταυρία για 4.000 θέσεις.

Συνολικά, οι σύνεδροι που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στο συνέδριο στο Τάε Κβο Ντο θα είναι περίπου 5.200, ωστόσο ένας αριθμός γύρω στους 1.200 θα λάβουν μέρος ως αριστίνδην.

Οι κάλπες θα στηθούν σε κεντρικά σημεία πόλεων και σε τους καλλικρατικούς δήμους της χώρας. Η ψηφοφορία ξεκινά στις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 7 το βράδυ. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ από 16 ετών και το αντίτιμο της συμμετοχής στην ψηφοφορία έχει οριστεί στα 2 ευρώ. Την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την τήρηση του καταστατικού έχει η ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης).

