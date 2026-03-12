Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Στη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας δεν υπήρξε μια κεραυνοβόλος απόφαση, αλλά η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτό που το περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ως «στρατηγική εσωστρέφειας».

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ανακοινώθηκε επισήμως στην ολομέλεια της Βουλής. Μετά από αυτή την εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μένει με 31 βουλευτές.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με μια παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση, ζήτησε δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα πορεία οδηγεί σε εκλογική στασιμότητα και διευκολύνει τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία.

Η παρέμβαση που άνοιξε την πόρτα της εξόδου:

Αν και ο αντιπρόεδρος της Βουλής χρησιμοποίησε προσεκτικές διατυπώσεις, αναγνωρίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ως τον δημοκρατικά εκλεγμένο αρχηγό, η ουσία της παρέμβασής του ήταν σαφής έθεσε ζήτημα ηγεσίας στην πορεία προς τις εθνικές κάλπες. Καλώντας τους διεκδικητές της προεδρίας του 2024 να «αναλάβουν δράση», ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος επιχείρησε να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της εσωκομματικής συζήτησης, προτείνοντας ουσιαστικά μια επανεκκίνηση που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και την κορυφή της πυραμίδας.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Νικήτα Κακλαμάνη:

Επιστολή Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον Πρόεδρο της Βουλής



Αθήνα, 12 Μαρτίου 2026

Προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.



Με εκτίμηση

Νικόλαος Ανδρουλάκης

Χάνει τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έφερε και την αυτοδίκαιη απώλεια της θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής σε περίπτωση που μέλος του προεδρείου απωλέσει την ιδιότητα μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας από την οποία προέρχεται, ήτοι διαγραφεί, τότε αυτοδίκαια λήγει και η θητεία του ως μέλος του προεδρείου.