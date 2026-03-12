Ανδρουλάκης: Με επίθεση στην κυβέρνηση επιχειρεί να υπερβεί την εσωκομματική κρίση

Από την... θαλπωρή του Ευρωκοινοβουλίου όπου βρέθηκε χθες για τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, πίσω στη... λάβα της Χαριλάου Τρικούπη, αφού το κόμμα βράζει μετά τα τελευταία γεγονότα με τη διεύρυνση και τα πυρά Κωνσταντινόπουλου κατά Ανδρουλάκη και στην... αρένα της Βουλής όπου θα μιλήσει για την κύρωση της συμφωνίας για τη διενέργεια ερευνών για τους υδρογονάνθρακες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Ο λόγος για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, η οποία δύο εβδομάδες πριν το συνέδριο δεν είναι ακριβώς αυτή που θα επιθυμούσε ο πρόεδρός του, ώστε να αισιοδοξεί για μια καλύτερη συνέχεια. Παρ’ όλα αυτά «συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια», όπως είπε στον FLASH πηγή προσκείμενη στην ηγεσία, θέλοντας να υπογραμμίσει τα αποθέματα αντοχής αλλά και ότι τα τεκταινόμενα εσωκομματικά δεν προκαλούν έκπληξη.

Ωστόσο, αν και η ενόχληση υπάρχει και δεν κρύβεται, η πρόθεση δεν είναι η ανακύκλωση της εσωστρέφειας. «Δεν θα κάνουμε το χατίρι σε όσους θέλουν το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο», λένε αιχμηρά, με τις βολές να εκτοξεύονται όχι μόνο εντός αλλά και εκτός κόμματος, προς την πλευρά του Μαξίμου. Εκεί άλλωστε θα είχαν αποκλειστικά στραμμένα τα βέλη τους, αν δεν μεσολαβούσαν οι απανωτές εσωτερικές κρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κρύβεται» πίσω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τον κάλεσε «να πει την αλήθεια και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας». Αναφορικά με τα μέτρα για την αναχαίτιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το ΠΑΣΟΚ διέκρινε προχειρότητα στους χειρισμούς, ζητώντας «εμπροσθοβαρή μέτρα» όπως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και μείωση στον ΦΠΑ στα τρόφιμα, για να μην συρρικνωθεί περαιτέρω η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όσο για το πλαφόν που ανακοινώθηκε, ο Κώστας Τσουκαλάς το χαρακτήρισε θετικό, έσπευσε όμως να καυτηριάσει ότι «όταν το λέγαμε εμείς, ο πρωθυπουργός διαφωνούσε και το απέρριπτε ως λαϊκισμό».