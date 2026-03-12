Social media και ανήλικοι: Το αυστραλιανό μοντέλο και οι νομικές δυσκολίες

Αν και η καθημερινότητα του Μεγάρου Μαξίμου περιστρέφεται κατά μείζονα λόγο γύρω από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός και οι επιτελείς του πραγματοποιούν συσκέψεις με αντικείμενα εκτός της πολεμικής επικαιρότητας.

Μία τέτοια έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Υπουργών Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού, Στέλιου Κουτνατζή και του Διευθυντή της Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκου Ρωμανού με θέμα την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, η κυβέρνηση καταγράφει πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα, μολονότι συμμετέχων στη σύσκεψη επισημαίνει τη νομική συνθετότητα του κυοφορούμενου νομοθετήματος και γιατί η υπό διαμόρφωση ρύθμιση θα πρέπει να είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της το αυστραλιανό μοντέλο, ωστόσο, δεν μπορεί να το αντιγράψει πλήρως, καθώς σε αυτό δεν υπάρχουν οι περιορισμοί της κοινοτικής νομοθεσίας.

Επίσης, δεν φαίνεται να είναι ακόμη ξεκάθαρο κατά πόσον θα προβλεφθούν κυρώσεις στις πλατφόρμες και ποιες θα είναι αυτές, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός συμμόρφωσης των τεχνολογικών κολοσσών. Σύμφωνα με έτερο συμμετέχοντα στη χθεσινή σύσκεψη δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου αν και ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο Athens Alitheia Forum, εκτίμησε πως οι ανακοινώσεις για τη ρύθμιση θα γίνουν έως το τέλος Μαρτίου.