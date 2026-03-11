«Βόμβα» Κωνσταντινόπουλου: Βάζει θέμα ηγεσίας πριν τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ

Αλλαγές σε πολλά επίπεδα στο ΠΑΣΟΚ για να έχει τύχη στις εκλογές και να μην χαρίσει μια νέα τετραετία στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζήτησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος , καλώντας μάλιστα στους διεκδικητές της προεδρίας το 2024 να αναλάβουν δράση.

Εμμέσως πλην σαφώς ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής έθεσε ζήτημα ηγεσίας πριν τις εκλογές, αν και με προσεκτικές διατυπώσεις σημείωσε ότι την οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να την πάρει μόνο ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος αρχηγός.

Ωστόσο, αναπτύσσοντας το σκεπτικό του ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αναρωτήθηκε (OPEN) αν το ΠΑΣΟΚ θα πάει σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου σύμφωνα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις είναι 17 μονάδες πίσω από τη ΝΔ. «Ποιο θα είναι το δίλημμα που θα βάλουμε αν είναι αυτή η διαφορά; Πρέπει να αλλάξουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσουμε να γίνουμε πρώτοι», δήλωσε ο βουλευτής Αρκαδίας, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε στο ίδιο πνεύμα: «Πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα για να αλλάξει η σημερινή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ. Είναι μεγάλο πρόβλημα η διαφορά 14 ως 17 μονάδων του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ. Πρέπει να απαντήσουμε γιατί όλες οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε δεν έχουν αποτέλεσμα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και το κλίμα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο πρόεδρος μίλησε για υποχώρηση των ποσοστών πριν μερικές εβδομάδες, είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, δεν είναι πειστικό ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να κερδίσει έστω με μία ψήφο, να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές».

Ζητά να αναλάβουν... δράση οι διεκδικητές της προεδρίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλει η σημερινή ηγετική ομάδα και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης να επαναξιολογήσουν τι φταίει κι ενώ η ΝΔ -όπως καταγγέλλεται- είναι η χειρότερη κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ -όπως διατείνεται- έχει το καλύτερο πρόγραμμα και τα καλύτερα στελέχη, δεν μπορεί να αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση.

«Πρέπει οι υποψήφιοι που όλοι μαζί πήραν 72% (ως συνολικό ποσοστό στον πρώτο γύρο), κι αυτοί είναι ηγεσία, τους ψήφισε ο κόσμος, πρέπει να αποφασίσουν μαζί με τον πρόεδρο, ποια είναι η λύση για να κερδίσουμε, για να μη δώσουμε άλλη μια 4ετία στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν τα αφήσουμε έτσι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», συμπλήρωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, φωτογραφίζοντας ως υπεύθυνο τον κ. Ανδρουλάκη και υπονοώντας ότι αν πάει στις κάλπες με εκείνον στο τιμόνι, το ΠΑΣΟΚ θα ηττηθεί.

Η πρώτη αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος ρωτήθηκε από την ίδια συχνότητα για τις βολές του κ. Κωνσταντινόπουλου και απάντησε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε επιτροπεία και όλα τα στελέχη του κόμματος πρέπει να επικοινωνούν το πρόγραμμα και τις θέσεις του για να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί.