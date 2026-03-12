Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Γιατί μετά την διαγραφή χάνει και τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής

Η επίσημη ανακοίνωση της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Ολομέλεια της Βουλής επιφέρει την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης του Αντιπροέδρου, μειώνοντας παράλληλα τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στους 31 βουλευτές.

Πέρα από το πολιτικό σκέλος, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προκαλεί μια άμεση και σημαντική θεσμική μεταβολή. Ο βουλευτής Αρκαδίας παύει πλέον να κατέχει το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση στην οποία είχε εκλεγεί ως εκπρόσωπος της τρίτης σε δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η θητεία ενός μέλους του Προεδρείου συνδέεται άρρηκτα με την Κοινοβουλευτική Ομάδα από την οποία προέρχεται. Συγκεκριμένα: Σε περίπτωση που ένα μέλος του Προεδρείου απωλέσει την ιδιότητα του μέλους της Κ.Ο. του (είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω διαγραφής), η θητεία του στο αξίωμα λήγει αυτοδίκαια.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν έχει πλέον το δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, ούτε να ασκεί τα σχετικά καθήκοντα κατά τη διεύθυνση των συνεδριάσεων.

Η επόμενη ημέρα στη Βουλή

Η απώλεια της θέσης του Αντιπροέδρου ανοίγει τη διαδικασία για την αντικατάστασή του. Το ΠΑΣΟΚ, ως η Κοινοβουλευτική Ομάδα που δικαιούται τη συγκεκριμένη θέση στο Προεδρείο, θα κληθεί το επόμενο διάστημα να προτείνει νέο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, η διαγραφή αυτή σηματοδοτεί τη μετάβασή του στο καθεστώς του ανεξάρτητου βουλευτή, απογυμνωμένου από τα θεσμικά προνόμια που απέρρεαν από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, την οποία κατείχε επί σειρά ετών.