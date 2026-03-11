Μετωπική Παπασταύρου-Ζωής, επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σοφία Μητσοτάκη

Η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον επαναπατρισμό της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη «μπαρούτιασε» τη Βουλή, προκαλώντας την οξεία αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου και πυροδοτώντας νέο επεισόδιο με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση των συμφωνιών με την Chevron - HELLENiQ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε κατά πάντων, επιτιθέμενη στον πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων με φόντο τις ανακοινώσεις για την πυρηνική ενέργεια.

«Αυτός που θέλει να πλασάρεται ως μεγάλος ηγέτης θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει, όπως η κόρη του», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αντιδρά ακαριαίως, καλώντας την να αφήσει εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης την κόρη του πρωθυπουργού, η οποία επέστρεψε με τη σειρά της από τη χώρα στην οποία εργαζόταν.

Ο διάλογός τους υπήρξε εκρηκτικός:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλουμε το μεγάλο σκάνδαλο με την πυρηνική ενέργεια. Αυτός που θέλει να πλασάρεται σαν υπεύθυνος, είναι ο πλέον ανεύθυνος, που θα πάρει πρώτος το ελικόπτερο, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του και δε θα το μαθαίναμε αν δεν προέκυπτε το ζήτημα Μακρόν.

Σταύρος Παπασταύρου: Είναι αυστηρή η κριτική σας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού.

Σταύρος Παπασταύρου: Μα εργαζόταν σε άλλη χώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και άλλοι άνθρωποι εργάζονταν και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν.

Σταύρος Παπασταύρου: Για ποιο πράγμα την εγκαλείτε; Έλληνας πολίτης είναι, πήρε τη σειρά της, επέστρεψε μαζί με τους άλλους. Είστε κατώτερη των περιστάσεων!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός με προϋπηρεσία στη Λίστα Λαγκάρντ. Αποκεφαλιστήκατε από τον πρωθυπουργό.

Σταύρος Παπασταύρου: Μη μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καρατομηθήκατε.

Σταύρος Παπασταύρου: Όπως γίνεται στο Ιράν…

Κόντρα και με τον Μαρκόπουλο

Ακολούθησε νέος γύρος με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όταν ο τελευταίος κατήγγειλε «χυδαία επίθεση» στην οικογένεια του πρωθυπουργού, με την ίδια να μιλά για «φασισταριά», επιτιθέμενη τόσο στον ίδιο όσο και στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ακολουθούν και «καυτοί» διάλογοι:

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ακούσαμε μια χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Είχαμε για μία ακόμη φορά ένα ρεσιτάλ παροξυσμού χωρίς όρια και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μία πολιτική αρχηγό σαν την κυρία Κωνσταντοπούλου να έπρεπε να διαχειριστεί μία κρίση στη Μέση Ανατολή, μία πολιτική αρχηγός που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεται Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα σας, αλλά Πλεύση Ασυναρτησίας και Ασυδοσίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε κύριε πρόεδρε; Για αυτό δώσατε το λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση; Για να γίνει αυτή η επίθεση;

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Την ανακαλούμε στην τάξη, πραγματικά έχετε ξεφύγει κα Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλείτε στην τάξη κανέναν. Συνοδεύατε τον Γεωργιάδη μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τρομοκρατήσετε εργαζομένους.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Το γέλιο το οποίο παράγετε με όλη αυτή την απαράδεκτη στάση σας. Το μόνο που σας αξίζει είναι το γέλιο μας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμφανιστείτε ξανά στην Νίκαια να παριστάνετε το εξαπτέρυγο του άλλου φασίστα του Γεωργιάδη. Να τραμπουκίζετε γιατρούς.