Παπασταύρου για Chevron-HELLENiQ: Εθνική στιγμή για τη χώρα, ενισχύεται η γεωστρατηγική μας ισχύς

Στα σημαντικά οφέλη για τη χώρα μας από τις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, αναφέρθηκε από τη Βουλή ο Σταύρος Παπασταύρου, στέλνοντας το μήνυμα πως «συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα να ασκούμε μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική προκειμένου να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας μας».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, παραμονές της εισαγωγής των κρίσιμων συμφωνιών στην Ολομέλεια προς κύρωση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε λόγο για μια «σημαντική εθνική στιγμή» για τη χώρα μας, καθώς με τις συμβάσεις διπλασιάζονται οι θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας προς έρευνα και εκμετάλλευση και έτσι πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων για τη χώρα μας, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες ωστόσο δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, ωριμάζει η αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και δημιουργείται τεχνογνωσία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου και προσελκύεται στην πράξη το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας, μέσω της εξερεύνησης όλων των φυσικών της πόρων, καθώς και στην ενίσχυση της γεωστρατηγικής της ισχύς, δεδομένου ότι η χώρα καθίσταται απός αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος, δυνητικός παραγωγός φυσικού αερίου.

«Αποδυναμώνεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Σε αυτό το φόντο, ο υπουργός τόνισε πως το παράνομο και ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» αποδυναμώνεται στην πράξη. «Αγνοώντας δίκαια τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, επενδύει εκατομμύρια νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου», επεσήμανε.

Όσον αφορά στα οικονομικά οφέλη για το κράτος, υποστήριξε πως αυτά κυμαίνονται μεταξύ 38%-41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Ακόμη, σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου.

«Κληροδοτούμε μία σπουδαία παρακαταθήκη στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, με πλήρη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων. Εδραιώνουμε ένα πεδίο εθνικής συνέχειας και ενότητας, οικοδομώντας στη διαχρονική Εθνική προσπάθεια και σχεδιασμό, που κατέβαλαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για την ανάπτυξη αυτού του σπουδαίου ενεργειακού τομέα, τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε πράξη», σημείωσε ο υπουργός.

Η στάση των κομμάτων

Το νομοσχέδιο με τις συμφωνίες «πέρασε» από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής με τις ψήφους της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν για την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια, ενώ ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.