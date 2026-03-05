Παπασταύρου για Chevron - HELLENIQ: Το ευμετάβλητο περιβάλλον επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε

Το ευμετάβλητο περιβάλλον μας επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε», διαμήνυσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή, κατά την πρεμιέρα της συζήτησης των κρίσιμων συμβάσεων με τις Chevron και HELLENiQ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Παρεμβαίνοντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου εισήχθη το νομοσχέδιο που κυρώνει τις τέσσερις συμβάσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε στην κριτική βουλευτών της αντιπολίτευσης περί «Fast Track» διαδικασιών.



«Αυτή τη στιγμή, το ευμετάβλητο περιβάλλον μας επιβάλλει να μην καθυστερήσουμε. Το ευμετάβλητο περιβάλλον επιβάλλει η Ελλάδα να στείλει τις φρεγάτες. Οφείλεις να ενεργείς. Είναι δικαίωμα της κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας να στείλει όποιο μήνυμα θέλει. Για εμάς, το μήνυμα προς τη CHEVRON, είναι ότι δεν το ξανασκεφτόμαστε, ότι είμαστε έτοιμοι για το εθνικό καλό να δεσμευτούμε», τόνισε ο υπουργός. Ο ίδιος μάλιστα σημείωσε πως το κατατεθέν κείμενο των συμβάσεων στηρίζεται κατά 95% σε προηγούμενες συμφωνίες με άλλες εταιρείες που έχει ήδη κυρώσει η Βουλή.



Τι υποστήριξαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ



«Αρχίζουμε με το τεχνικό θέμα των 1200 σελίδων των συμβάσεων και καταλήγουμε στο πολιτικό ζήτημα, καθώς αφορούν την ενεργειακή πολιτική, τα γεωπολιτικά θέματα», είχε αναφέρει νωρίτερα ο Φρέντυ Παρασύρης. Επί της ουσίας των συμφωνιών, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως το κόμμα του «παραμένει στην πλευρά των θετικά σκεπτόμενων», ωστόσο αναφέρθηκε σε σειρά «προβληματισμών», ιδίως όσον αφορά το άρθρο 30. «Το ανοιχτό παράθυρο για αλλαγή πλευρικών ορίων γιατί χρειάζεται; Αφήνετε παράθυρο εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων εξ Ανατολών; Θέλω να πιστεύω πως όχι», ανέφερε μεταξύ άλλων.



«Μήπως το άρθρο 30 προστέθηκε κατόπιν απαίτησης της CHEVRON; Εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα του μισθωτή. Δεν ανησυχούμε μόνο εμείς, υπάρχουν δημόσιες οχλήσεις και από τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ αναφορικώς με το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων» υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας. «Αυτή η συμφωνία είναι η «Belharra» της ενεργειακής διπλωματίας. Κανένα εθνικό δικαίωμα δεν εκχωρείται», τόνισε από την πλευρά του ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ζητώντας από την αντιπολίτευση να δείξει διάθεση συναίνεσης, δεδομένου ότι οι συμβάσεις είναι επωφελείς και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Οι συμβάσεις αναμένεται να εισαχθούν στην Ολομέλεια προς κύρωση την ερχόμενη Πέμπτη.