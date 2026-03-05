Παπασταύρου: ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας επικαλούνται τον Σαμαρά που ήθελαν να κλείσουν φυλακή

Το γάντι στην αντιπολίτευση, και συγκεκριμένα στον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, που επικαλέστηκαν την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τους όρους της συμφωνίας με την κοινοπραξία CHEVRON - HELLENiQ, σήκωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.



«ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας επικαλούνται τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον πήγαν να βάλουν φυλακή για το "μεγαλύτερο σκάνδαλο από το 1821"... Αυτό και αν είναι αντίφαση, δεν θα το σχολιάσω», ανέφερε με νόημα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής επί των κρίσιμων συμφωνιών για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Μια ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί» - Απάντηση Παπασταύρου για την επίμαχη ρήτρα

Ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε στις ενστάσεις και τους προβληματισμούς αναφορικώς με την επίμαχη ρήτρα στη συμφωνία με την κοινοπραξία CHEVRON - HELLENiQ, λέγοντας πως η συμβατική πρόβλεψη ακόμη και ακραίων περιπτώσεων συνιστά μια νομική πρακτική για την προστασία και την κατανομή της ευθύνης και δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών.



«Η συμβατική πρόβλεψη ακόμη και ακραίων περιπτώσεων είναι μια νομική πρακτική που έχει να κάνει με την προστασία και την κατανομή της ευθύνης. Δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει αυτή μέση γραμμή μεταξύ Λιβύης και νότιας Κρήτης, αν μετακινηθεί συμπαρασύρει το πλευρικό. Το πλευρικό έχει να κάνει με την οποιαδήποτε μετακίνηση του Νοτίου. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



«Δεν εκχωρεί μια ιδιωτική συμφωνία. Όμως το γεγονός ότι ενεργοποιούνται οι δυο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην Ελλάδα, αυτό δεν δείχνει ψήφο εμπιστοσύνης; Είναι εθνική υπόθεση. Να κάνουμε κριτική, ναι. Αλλά μας παρακολουθούν. Κάνουμε το άλμα για τους υδρογονάνθρακες», σημείωσε ο ίδιος και τόνισε πως η Ελλάδα από αξιόπιστος κόμβος ενέργειας, βάζει τα θεμέλια για να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου.



Επιμένοντας πάντως να καταλογίζει αντιφάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε πως η κυβέρνηση Τσίπρα διαπραγματεύτηκε και υπέγραψε τις συμβάσεις με ExxonMobil και Total, ωστόσο όταν άλλαξε η κυβέρνηση, το κόμμα τις καταψήφισε. «Αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι κωλοτούμπα», είπε σκωπτικά.

Αρχές του '27 η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο

Ο Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε εντωμεταξύ πως στις αρχές του 2027, σε 12 μήνες από σήμερα, θα επιχειρηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, εξέλιξη η οποία, όπως είπε, είναι απόρροια εθνικής επιτυχίας.



Ταυτοχρόνως ανακοίνωσε πως ο στόχος είναι στο δεύτερο μισό της τρέχουσας χρονιάς να αρχίσουν οι πρώτες γεωφυσικές μελέτες για τη συμφωνία με τη CHEVRON.



«Η προοπτική δεν μπορεί να προεξοφληθεί, ούτε και να υποτιμηθεί. Μπορεί όμως αυτή η προσπάθεια να οδηγήσει σε σημαντικούς δημόσιους πόρους για τις επόμενες γενιές», πρόσθεσε.



Αναφερόμενος τέλος στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε πως στο περιβάλλον της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η οικονομική σταθερότητα, η αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη και η ενεργειακή ανθεκτικότητα αποκτούν πρωταρχική σημασία, επιμένοντας, επικαλούμενος τις εξελίξεις στην Κύπρο, πως η αποτρεπτική μας δύναμη είναι ισχυρότερη από ποτέ και πως «χαράζουμε δρόμους».

Η στάση της αντιπολίτευσης

Νωρίτερα, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φρέντυ Παρασύρης επεσήμανε πως το κόμμα του «παραμένει στην πλευρά των θετικά σκεπτόμενων», ωστόσο αναφέρθηκε σε σειρά «προβληματισμών», ιδίως όσον αφορά το άρθρο 30. «Το ανοιχτό παράθυρο για αλλαγή πλευρικών ορίων γιατί χρειάζεται; Αφήνετε παράθυρο εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων εξ Ανατολών; Θέλω να πιστεύω πως όχι», ανέφερε μεταξύ άλλων.



«Μήπως το άρθρο 30 προστέθηκε κατόπιν απαίτησης της CHEVRON; Δεν ανησυχούμε μόνο εμείς, υπάρχουν δημόσιες οχλήσεις και από τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ αναφορικώς με το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων» υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.



«Ξεκάθαρη απάντηση» για τις ρήτρες ζήτησε η Αφροδίτη Κτενά του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας πως «η εμπλοκή σε γεωπολιτικά παζάρια οδηγεί σε θανάσιμους κινδύνους». «Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας εξαρτάται από την ενεργειακή μετάβαση, όχι τις εξορύξεις», υποστήριξε η Πέτη Πέρκα της Νέας Αριστεράς.



«Γιατί μπήκε αυτή η ρήτρα στη σύμβαση;» ρώτησε ο Βασίλης Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας πως το κόμμα του είναι υπέρ των εξορύξεων, ωστόσο εν προκειμένω δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση ως προς το όφελος των συμφωνιών. «O Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε ότι τελευταία στιγμή μπήκαν ρήτρες. Ανοίγετε την πόρτα της υποχώρησης από κυριαρχικά δικαιώματα», υποστήριξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.