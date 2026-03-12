Στην Ολομέλεια οι συμβάσεις με Chevron - HELLENiQ

Με ευρύτερη της κυβερνητικής πλειοψηφία, αναμένεται να εγκριθεί επί της αρχής του το νομοσχέδιο με τις κρίσιμες συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, το οποίο εισήχθη νωρίς το πρωί στην Ολομέλεια.



Από την πρώτη στιγμή της συζήτησης των τεσσάρων συμφωνιών στην αρμόδια επιτροπή, η αντιπολίτευση εστίασε την κριτική της στο άρθρο 30 και τις ρήτρες στη συμφωνία, με την κυβέρνηση να απορρίπτει κατηγορηματικώς τα περί εκχώρησης δικαιωμάτων, αντιτείνοντας πως οι συμβάσεις κατοχυρώνουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θωρακίζουν την πατρίδα.

Ποια η στάση των κομμάτων

Το νομοσχέδιο σε κάθε περίπτωση αναμένεται να εξασφαλίσει ευρύτερη πλειοψηφία, καθώς το ΠΑΣΟΚ θα πει «ναι» επί της αρχής. Η «πράσινη» παράταξη θα υπερψηφίσει τις δυο συμβάσεις για την έρευνα νοτίως της Πελοποννήσου, δεν θα στηρίξει ωστόσο τις δυο συμβάσεις για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης, εξαιτίας του άρθρου 30.



Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Φρέντυ Παρασύρη - ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω υπέστη προ εβδομάδων κάταγμα στο πόδι με αποτέλεσμα να ανέβει στο βήμα με τη βοήθεια του Μίλτου Ζαμπάρα, «υποβασταζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ» όπως σχολίασε αστειευόμενος ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς.



«Θα ψηφίσουμε υπέρ επί της αρχής και τα άρθρα για την Πελοπόννησο. Συμβάσεις που θεωρούμε ότι είναι επίφοβες και προβληματικές, εκεί θα καταψηφίσουμε. Έχουμε βάσιμο προβληματισμό για την ανασφάλεια που δημιουργεί το άρθρο 30 αναφορικώς με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν μπορούμε να συναινέσουμε», υποστήριξε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Το νομοσχέδιο με τις συμφωνίες αναμένεται να εγκριθεί επί της αρχής του, εκτός από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, και από την Ελληνική Λύση. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψηφίζουν.

Θα παρέμβει ο Αντώνης Σαμαράς;

Ορατό είναι την ίδια στιγμή το ενδεχόμενο παρέμβασης από βήματος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πριν 15 ημέρες είχε προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση αναφορικώς με τις συμφωνίες, καταγγέλλοντας πως «προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».