Ιόνιο: Πρώτη γεώτρηση υδρογονανθράκων μετά από 40 χρόνια – Στόχος κοίτασμα «γίγας»

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στη δυτική Ελλάδα μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ουσιαστικής αδράνειας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Energean, Μαθιό Ρήγα, η πρώτη γεώτρηση σε υπεράκτια περιοχή του Ιονίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για τον εγχώριο κλάδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Σε δηλώσεις του στο Upstream, ο επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε ότι η Energean, σε συνεργασία με την ExxonMobil, έχει ήδη διαμορφώσει το βασικό χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο στοχεύει σε μια γεωλογική δομή που θεωρείται η μεγαλύτερη μη ερευνημένη στη Μεσόγειο.

Η μεγαλύτερη «αδοκίμαστη» δομή στη Μεσόγειο

Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί σε γεωλογική δομή που μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμαστεί με γεωτρητικές εργασίες, γεγονός που ανεβάζει το επενδυτικό ρίσκο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τη δυνητική αξία μιας πιθανής ανακάλυψης.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη πραγματική δοκιμή των γεωλογικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τις δυτικές θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.

Οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που προηγήθηκαν έχουν εντοπίσει ενθαρρυντικές γεωλογικές ενδείξεις, όμως –όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς– μόνο μια γεώτρηση μπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη εμπορικά αξιοποιήσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Πιθανός «game changer» για την ενεργειακή ασφάλεια

Η σημασία της έρευνας δεν περιορίζεται μόνο στο γεωλογικό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα καταναλώνει σήμερα περίπου 210 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος να καλύπτεται από εισαγωγές.



Μια σημαντική ανακάλυψη στο Ιόνιο θα μπορούσε να:

ενισχύσει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας

μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια

βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά νέες και διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου, το project αντιμετωπίζεται από την αγορά ως πιθανός καταλύτης για τον ελληνικό κλάδο υδρογονανθράκων.

Αν επιβεβαιωθούν οι γεωλογικές προσδοκίες, εκτιμάται ότι θα ανοίξει ο δρόμος όχι μόνο για νέες ερευνητικές γεωτρήσεις αλλά και για προσέλκυση επενδύσεων στις ελληνικές παραχωρήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα: η εξασφάλιση γεωτρύπανου

Ένα από τα πιο κρίσιμα επιχειρησιακά ζητήματα παραμένει η εξασφάλιση κατάλληλου γεωτρύπανου. Η Energean βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο των διαδικασιών για τη δέσμευση υπεράκτιας μονάδας γεώτρησης.



Η διεθνής αγορά offshore drilling χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από:

αυξημένη ζήτηση

περιορισμένη διαθεσιμότητα εξοπλισμού

σημαντικά υψηλότερο κόστος μίσθωσης

Γι’ αυτό και η έγκαιρη δέσμευση γεωτρύπανου θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του 2027.

Η πρώτη γεώτρηση μετά το 1981

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ιστορικό πλαίσιο της προσπάθειας. Η τελευταία ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1981. Από τότε, οι δραστηριότητες περιορίστηκαν δραστικά, αφήνοντας ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο το υπεράκτιο δυναμικό της χώρας. Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι γεωλογικές αναλογίες που συχνά επισημαίνονται μεταξύ των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών και παραγωγικών κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ανατολική Μεσόγειος ως ενεργειακός κόμβος

Η προγραμματισμένη γεώτρηση στο Ιόνιο έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεγάλες ανακαλύψεις φυσικού αερίου σε γειτονικές χώρες, γεγονός που έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των διεθνών ενεργειακών ομίλων για την περιοχή. Σε αυτό το περιβάλλον, μια επιτυχής γεώτρηση θα μπορούσε να επαναφέρει την Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου.

Τα επόμενα βήματα

Μέχρι την έναρξη των εργασιών το 2027, τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν:

ολοκλήρωση τεχνικών και γεωλογικών μελετών

επιχειρησιακή προετοιμασία του project

οριστικοποίηση συμβάσεων για το γεωτρύπανο

Αν το εγχείρημα αποδώσει, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κύκλου ερευνών και πιθανής παραγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την οικονομία όσο και για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας.