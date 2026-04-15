Ιστορικές υπογραφές για τα κοιτάσματα στο Ιόνιο: Η πρώτη γεώτρηση μετά από 50 χρόνια

Ένα αποφασιστικό βήμα για την ενεργειακή αυτονόμηση της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την υπογραφή της σύμβασης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο , η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων, προγραμματίζοντας την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Παπασταύρου: «Μια ιστορική στιγμή για την ενεργειακή μας ασφάλεια»



Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ορόσημο. Στην ομιλία του τόνισε πως η αντίστροφη μέτρηση για τη γεώτρηση στον στόχο «Ασωπός 1» έχει ήδη ξεκινήσει, με ορίζοντα τα μέσα Φεβρουαρίου του 2027.

«Από σήμερα μετράμε σε μήνες και μέρες μέχρι τη στιγμή που θα τρυπήσουμε στο Ιόνιο. Αν οι ενδείξεις επιβεβαιωθούν, η Πατρίδα μας θα κάνει ένα άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

Επένδυση μαμούθ: 5 δισεκατομμύρια ευρώ από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy.

Δημόσιο έσοδο: Τουλάχιστον το 40% των κερδών θα αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο.

Περιβαλλοντική θωράκιση: Χρήση τεχνολογίας αιχμής με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα προστασίας των οικοσυστημάτων.

Διεθνής παρουσία και γεωπολιτικό μήνυμα



Η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, με την παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλυ Γκιλφόιλ, και του πρέσβη της Σουηδίας, Χακάν Εμσγκαρτν. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως «ενεργειακής γέφυρας» μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, ενισχύοντας τον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Stena DrillMAX: Το «θηρίο» των 10 χιλιομέτρων που έρχεται στο Ιόνιο



Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Stena Drilling με το πλοίο-γεωτρύπανο Stena DrillMAX, ένα τεχνολογικό επίτευγμα 6ης γενιάς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Βάθος γεώτρησης: Μπορεί να φτάσει τα 35.000 πόδια (πάνω από 10 χλμ. κάτω από την επιφάνεια).



Τεχνολογία DP3: Σύστημα δυναμικής τοποθέτησης για απόλυτη σταθερότητα χωρίς αγκυροβόληση.



Περιβαλλοντική πιστοποίηση: Είναι το πρώτο γεωτρύπανο παγκοσμίως με πιστοποίηση “Abate (P)” για μειωμένες εκπομπές ρύπων.



Μέγεθος: Μήκος 228 μέτρα, με δυνατότητα φιλοξενίας πληρώματος 180 ατόμων.



Με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα δεν στοχεύει μόνο στην άντληση φυσικού αερίου, αλλά και στην ενίσχυση της θέσης της ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας.