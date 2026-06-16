Παπασταύρου: Πρώτη ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο 2027 - Δυνητικά έσοδα έως και 10 δισ. ευρώ

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron για ακόμη ένα θαλάσσιο οικόπεδο στην Ελλάδα, με την απόκτηση σημαντικού ποσοστού σε ένα εξ αυτών και δικαιώματα πρώτης ανάπτυξης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» και το ΕΡΤnews, σημείωσε: «Δείχνει ότι η χώρα μας ενδιαφέρει και ότι η περιοχή αυτή έχει πιθανότητες εμπορικής εκμετάλλευσης» και πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη του τομέα απαιτεί υψηλό κόστος και τεχνογνωσία, με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Πρώτη ερευνητική γεώτρηση το 2027

Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, στην περιοχή «Ασωπός», βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πιο ώριμο στάδιο ερευνών, ενώ δεύτερο είναι το «οικόπεδο 10».



Το κόστος μιας ερευνητικής γεώτρησης εκτιμάται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού κοιτάσματος και εμπορικής εκμετάλλευσης, οι συνολικές επενδύσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 3 έως 4 δισ. ευρώ.



Σε αυτό το σενάριο, τα δημόσια έσοδα για τη χώρα θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, προερχόμενα από φορολογία και λοιπά έσοδα που συνδέονται με την παραγωγή, με το ποσοστό να εκτιμάται στο 38% με 40% των κερδών.

Ενεργειακή αυτονομία

Ο υπουργός σημείωσε ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισ.



Παράλληλα, τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα.

Υδρογονάνθρακες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Απαντώντας σε ερωτήματα για τη σχέση υδρογονανθράκων και πράσινης ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα. Όπως είπε, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές – ήλιο, άνεμο, υδροηλεκτρικά αλλά και πιθανά κοιτάσματα – ώστε να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία.



Διευκρίνισε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων δεν αναιρεί τη στόχευση για βιώσιμη ανάπτυξη και απανθρακοποίηση, σημειώνοντας ότι το φυσικό αέριο παραμένει αναγκαίο για τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.

Αύξηση των ΑΠΕ και ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας

Ο υπουργός ανέφερε ότι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ήδη τριπλασιαστεί από το 2019, φτάνοντας από τα 6,3 GW στα 18 GW, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν περίπου 3 GW.



Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η χώρα υστερεί στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που οδηγεί σε απώλειες, ιδιαίτερα της ενέργειας που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες από τον ήλιο. Όπως είπε, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης συνδεδεμένες στο δίκτυο, ενώ πλέον έχουν ξεκινήσει τα πρώτα έργα, με στόχο να φτάσουν τα 700-800 MW έως το τέλος του έτους και τα 1,2-1,4 GW έως το 2027.



Η αποθήκευση, όπως τόνισε, είναι κρίσιμη τόσο για την αξιοποίηση της περίσσειας ενέργειας όσο και για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

