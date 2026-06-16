Αλέξης Τσίπρας από Λευκωσία: «Η στήριξη της Κύπρου είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ»

Την ανάγκη στενού συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λευκωσία, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο με αφορμή την 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας, εξέφρασε τη χαρά του για την πρώτη του επίσκεψη στο νησί μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου και αναφέρθηκε στη μακρά συνεργασία που είχε με τον κ. Χριστοδουλίδη κατά την περίοδο που εκείνος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και αργότερα υπουργός Εξωτερικών.

«Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της Κύπρου είναι απαραίτητη προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και οφείλουν να υπερασπίζονται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο. Όπως ανέφερε, το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο αξιόπιστο εργαλείο για την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων των δύο χωρών απέναντι σε λογικές επιβολής και στο «δίκαιο του ισχυρού».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στη Γενεύη θα αποτελέσει ένα οριστικό και διαρκές βήμα προς την ειρήνη, τονίζοντας ότι «αυτός ο παράνομος, παράλογος και αχρείαστος πόλεμος πρέπει να σταματήσει».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πως πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. Στόχος, όπως είπε, παραμένει μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων.