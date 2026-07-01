Γκίλφοϊλ: Νέες προοπτικές στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις- Αιχμές για ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη

Σε νέα φάση φαίνεται να περνούν οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση σε Ενέργεια , τεχνολογία και επενδύσεις. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοιλ μίλησε για τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί στον ενεργειακό τομέα, αλλά και για τις δυνατότητες συνεργασίας που ανοίγονται σε τεχνητή νοημοσύνη, κρίσιμα ορυκτά και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου Ιωάννη Δ. Σαρακάκη προς τα μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη στρατηγική και το rebranding του Επιμελητηρίου τονίζοντας ότι: «Μια οντότητα με την ιστορία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου οφείλει όχι μόνο να διαχειρίζεται το παρόν αλλά και να προετοιμάζει το μέλλον. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα της σημερινής συνέλευσης:

Τώρα, ξεκινάμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ως φυσική και εξελικτική συνέχεια ενός μεγάλου ταξιδιού. Με σεβασμό στην ιστορία μας, με εμπιστοσύνη στα μέλη μας και με φιλοδοξία για τον ρόλο που μπορούμε να παίξουμε τα επόμενα χρόνια».

Η Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια και αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ ΗΠΑ – Ελλάδας και την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Αμερικανικής Πρεσβείας και Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα: «Το έργο μας θα κριθεί τελικά όχι από τα λόγια, αλλά από τα απτά αποτελέσματα και τα ουσιαστικά επιτεύγματα. Μαζί, έχουμε ήδη επιτύχει σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και ιστορικά ορόσημα που αποδεικνύουν τι σημαίνει στην πράξη η ενεργειακή ασφάλεια. Αντίστοιχα σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα κρίσιμα ορυκτά, τις ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και την επενδυτική συνεργασία. Οργανισμοί όπως ο δικός σας αποτελούν αναντικατάστατους εταίρους σε αυτή την κοινή πορεία. Η ηγεσία, η συμμετοχή και η δέσμευσή σας μετατρέπουν τις κοινές μας φιλοδοξίες σε διαρκή πρόοδο. Η πρόκληση που σας απευθύνουμε είναι απλή: ας πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί.»

Η Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ανέφερε ότι: «Η παραγωγικότητα είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Για να το κερδίσουμε χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας, οικοσυστήματα καινοτομίας και στρατηγικές συνεργασίες. Οι ισχυρές οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν αφορούν μόνο το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Αποτελούν δίαυλο μεταφοράς γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία του ΣΕΒ με το Ελληνο- Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική αξία.»

Ο Ηλίας Σπuρτούνιας, Εκτελεστικός Διευθυντής, Αθήνα, παρουσίασε την έκθεση διαχείρισης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για το 2025, η Κατερίνα Σώκου, Εκτελεστική Διευθύντρια Ουάσιγκτον παρουσίασε τις δραστηριότητες του Γραφείου στην Ουάσιγκτον. Ο Χρυσός Καβουνίδης, Ταμίας, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, έκλεισε ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δ. Σαρακάκης.