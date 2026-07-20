Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία φορά το μεγαλύτερο βάρος της κίνησης.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στον άξονα του Κηφισού, όπου οι οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες σε εκτεταμένα τμήματα του δρόμου. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από την περιοχή του Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και βορειότερα, στο ύψος του Ζεφυρίου.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου παρατηρούνται μεγάλες ουρές οχημάτων και αυξημένοι χρόνοι διέλευσης, κυρίως για όσους κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας.

Στον Πειραιά καταγράφονται τοπικές καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες, κυρίως στις εισόδους και εξόδους της πόλης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχες καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο προς Λαμία .