Νέο σύστημα «TRAFFIC COMMANDER» στην Αττική - Παρουσιάζεται ο ψηφιακός έλεγχος της κυκλοφορίας

Νέα εποχή στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική σηματοδοτεί η παρουσίαση του νέου συστήματος «TRAFFIC COMMANDER», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η εκδήλωση παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί στις 10:30, στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), όπου θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και η λειτουργία του νέου συστήματος.

Το «TRAFFIC COMMANDER» εντάσσεται στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των μηχανισμών παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της κίνησης στους δρόμους της Αττικής.