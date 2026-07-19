Νέο σύστημα «TRAFFIC COMMANDER» στην Αττική - Παρουσιάζεται ο ψηφιακός έλεγχος της κυκλοφορίας
Στη ΓΑΔΑ παρουσιάζεται το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, με στόχο την αναβάθμιση της παρακολούθησης και του ελέγχου στους δρόμους.
Νέα εποχή στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική σηματοδοτεί η παρουσίαση του νέου συστήματος «TRAFFIC COMMANDER», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Η εκδήλωση παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί στις 10:30, στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), όπου θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και η λειτουργία του νέου συστήματος.
Το «TRAFFIC COMMANDER» εντάσσεται στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των μηχανισμών παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της κίνησης στους δρόμους της Αττικής.