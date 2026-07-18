Πιο νωρίς θα κλείνουν 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό

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Νέες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια και το ωράριο των σταθμών του μετρό θα πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ευαγγελισμός-Κατεχάκη».

Οι νέες ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από την Κυριακή 19 Ιουλίου και θα ισχύσουν έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου και αφορούν στο κλείσιμο πέντε σταθμών πιο νωρίς.

Συγκεκριμένα θα κλείνουν στις στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας του μετρό, οι σταθμοί:

Ευαγγελισμός

Μέγαρο Μουσικής

Αμπελόκηποι

Πανόρμου

Κατεχάκη

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα:

«Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα»

«Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»

Οι τελευταίες αναχωρήσεις



Οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Δ. Πλακεντίας θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο στις 21:05

Από Σύνταγμα στις 21:30

Από Ευαγγελισμό στις 21:32

Από Μέγαρο Μουσικής στις 21:33

Από Αμπελόκηπους στις 21:35

Από Πανόρμου στις 21:37

Από Κατεχάκη στις 21:39

Οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Από Δ. Πλακεντίας στις 21:30

Από Εθνική Άμυνα στις 21:38

Από Κατεχάκη στις 21:40

Από Πανόρμου στις 21:42

Από Αμπελόκηπους στις 21:44

Από Μέγαρο Μουσικής στις 21:46

Από Ευαγγελισμό στις 21:47

Αλλαγές στα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται μόνο από τον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Ειδικότερα:

οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από την Εθνική Άμυνα

οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στην Εθνική Άμυνα

Έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ22

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα - Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί όλους τους σταθμούς που παραμένουν κλειστοί λόγω των εργασιών, πραγματοποιώντας στάσεις στους:

Σύνταγμα

Ευαγγελισμό

Μέγαρο Μουσικής

Αμπελόκηπους

Πανόρμου

Κατεχάκη

Εθνική Άμυνα

Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις της Χ22 από το Σύνταγμα (00:12 και 00:25) θα τερματίζουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον ανταπόκριση με συρμό στην Εθνική Άμυνα.

