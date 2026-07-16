Θερινό πρόγραμμα στα μέσα μεταφοράς της Αθήνας: Τι αλλάζει σε Μετρό, λεωφορεία και Τραμ

Με διαφορετικά δεδομένα λειτουργούν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων. Λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ προσαρμόζουν τη συχνότητα των μετακινήσεών τους στις ανάγκες των καλοκαιρινών μηνών, όταν η επιβατική κίνηση μειώνεται λόγω των θερινών διακοπών.

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του θερινού σχεδιασμού, γνωστή ως «Θερινό Ι», η οποία εφαρμόζεται σταδιακά μέσα στον Ιούλιο και θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η βασική αλλαγή αφορά τη μείωση της συχνότητας σε αρκετές γραμμές, καθώς κάθε καλοκαίρι μεγάλο μέρος του πληθυσμού εγκαταλείπει προσωρινά το Λεκανοπέδιο για διακοπές.

Οι συγκοινωνιακοί φορείς προσαρμόζουν έτσι τα δρομολόγια στα νέα δεδομένα, διατηρώντας ωστόσο επαρκή κάλυψη για τις καθημερινές ανάγκες των επιβατών που παραμένουν στην Αθήνα.

Ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο, λιμάνι και παραλίες

Παρά τη γενική μείωση της συχνότητας, ορισμένες γραμμές ενισχύονται λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης.

Ιδιαίτερη ενίσχυση δίνεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, περισσότερα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το λιμάνι του Πειραιά αλλά και την παραλιακή ζώνη, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα όσοι αναχωρούν για τα νησιά ή κατευθύνονται προς τις παραλίες της Αττικής.

Ξεχωρίζει επίσης η γραμμή 122, η οποία συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό Αργυρούπολης. Η συγκεκριμένη γραμμή, που εξυπηρετεί κυρίως την πρόσβαση στις παραλίες, επεκτείνει τη λειτουργία της σε καθημερινή βάση και δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα Σαββατοκύριακα.

Ποιες γραμμές σταματούν προσωρινά

Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήμια, ορισμένες φοιτητικές γραμμές αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, οι γραμμές 242, 250 και Ε90 δεν θα πραγματοποιούν δρομολόγια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς η ζήτηση μειώνεται σημαντικά λόγω της απουσίας των φοιτητών.

Οι αλλαγές σε Μετρό και ΗΣΑΠ

Η ΣΤΑΣΥ έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των συχνοτήτων στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, οι συρμοί κινούνται με συχνότητα περίπου επτά έως επτάμισι λεπτών τις εργάσιμες ημέρες.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, κατά τις ώρες αιχμής από τις 07:00 έως τις 19:00, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά τεσσεράμισι λεπτά, ενώ εκτός αιχμής οι χρόνοι αναμονής κυμαίνονται από πέντε έως επτά λεπτά.

Στη Γραμμή 3 εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροδρομικών γραμμών. Τις ώρες αιχμής τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά τεσσεράμισι λεπτά, ενώ κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας η συχνότητα διαμορφώνεται από πεντέμισι έως οκτώ λεπτά.

Το θερινό πρόγραμμα του Τραμ

Το Τραμ συνεχίζει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 22:00.

Η συχνότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει κυρίως τις μετακινήσεις προς την παραλιακή ζώνη, όπου η κίνηση αυξάνεται σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι επιβάτες

Οι επιβάτες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις ώρες διέλευσης μέσω της εφαρμογής τηλεματικής του ΟΑΣΑ.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεματικής παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις γραμμές, ενώ οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν στους πολίτες να ελέγχουν τακτικά για πιθανές έκτακτες τροποποιήσεις.

Το θερινό πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι συγκοινωνίες θα επιστρέψουν σταδιακά στους κανονικούς χειμερινούς ρυθμούς λειτουργίας.