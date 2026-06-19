Μετρό Αθήνας: Υπογράφηκε η απόφαση για την αναβάθμιση συρμών και την εγκατάσταση κλιματιστικών

Νέα εποχή για τους συρμούς του μετρό της Αθήνας φέρνει έργο ύψους 149,5 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η παρέμβαση προβλέπει αναβάθμιση 12 συρμών των Γραμμών 2 και 3, εγκατάσταση κλιματιστικών και εκσυγχρονισμό υποδομών με στόχο καλύτερες υπηρεσίες για τους επιβάτες και εξοικονόμηση ενέργειας.

Όπως έγινε γνωστό από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Υποδομών και Μεταφορών, τη σχετική απόφαση έλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατόπιν συνεργασίας με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.



Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη 149.515.883,55 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 120.577.325,44 ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής, αφορά στην αναβάθμιση δώδεκα συρμών της Σειράς Ι (έτος κυκλοφορίας 2000) που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του μετρό Αθήνας, την εγκατάσταση κλιματιστικών στους συρμούς αυτούς, καθώς και την ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών της Γραμμής 2 και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.



Στόχος του έργου είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του στόλου των επιβατικών συρμών των Γραμμών 2 και 3, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των τακτικών χρηστών του δικτύου της ΣΤΑΣΥ, καθώς και η προσέλκυση νέων χρηστών από άλλα ιδιωτικά μέσα, με την παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.